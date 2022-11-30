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    Медики рассказали о состоянии попавшего в больницу Пеле

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    Клиническое состояние Пеле стабильно. Об этом 30 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-служба клиники футболиста.

    По словам врачей, трехкратный чемпион мира полностью контролирует жизненные функции.

    «После медицинского осмотра пациента отвезли в обычную палату, госпитализации в реанимационное отделение или отделение полуинтенсивной терапии не потребовалось», – говорится в сообщении клиники (цитата по ТАСС).

    Несколькими часами ранее стало известно о том, что Пеле попал в частный стационар в Сан-Паулу. Уже год он борется с онкологией. В больницу легендарный футболист попал с проблемами с сердцем, путанным сознанием и множественными отеками.

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