Медики рассказали о состоянии попавшего в больницу Пеле

Клиническое состояние Пеле стабильно. Об этом 30 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-служба клиники футболиста.



По словам врачей, трехкратный чемпион мира полностью контролирует жизненные функции.

«После медицинского осмотра пациента отвезли в обычную палату, госпитализации в реанимационное отделение или отделение полуинтенсивной терапии не потребовалось», – говорится в сообщении клиники (цитата по ТАСС).

Несколькими часами ранее стало известно о том, что Пеле попал в частный стационар в Сан-Паулу. Уже год он борется с онкологией. В больницу легендарный футболист попал с проблемами с сердцем, путанным сознанием и множественными отеками.