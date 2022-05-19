Умер пионер электронной музыки композитор Вангелис

На 80 году жизни умер греческий композитор Вангелис. Об этом 19 мая сообщил греческий ежедневник Ta Nea.
По данным газеты, композитор скончался 17 мая, но об этом стало известно только сегодня.
«С большой грустью мы сообщаем, что великий грек Вангелис Папатанасиу скончался поздно ночью во вторник, 17 мая», — сообщили газете представители музыканта.
За день до этого Вангелиса госпитализировали во Франции с коронавирусом.
Вангелис родился 29 марта 1943 в Греции. Он стал заниматься музыкой с 4 лет, и в зрелом возрасте стал одним из пионеров электронной музыки. За музыку к фильму «Огненные колесницы» он удостоился «Грэмми» и «Оскара» в 1981 году, а в следующем 1982 году создал саундтрек к культовому фильму «Бегущий по лезвию». Кроме электронной, он писал симфоническую, хоральную, академическую музыку, а также музыку к балетам.