Умер пионер электронной музыки композитор Вангелис

На 80 году жизни умер греческий композитор Вангелис. Об этом 19 мая сообщил греческий ежедневник Ta Nea.



По данным газеты, композитор скончался 17 мая, но об этом стало известно только сегодня.



«С большой грустью мы сообщаем, что великий грек Вангелис Папатанасиу скончался поздно ночью во вторник, 17 мая», — сообщили газете представители музыканта.

