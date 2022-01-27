FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-5°C/Завтра: -4
78.94р89.15р
Кому нельзя прививку от ковидаКому жаловаться на гололёдКак продвигать бизнесОбраз жизниQR-код: что, где, когда, зачемОбразованиеПромышленный Петербург

Фото дня: Пискаревское кладбище

64
Печать
ПоделитьсяПоделиться

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (64)

267062673
Это снайперы от тех кому "только спросить".
Olla2
Безопасность превыше всего. Это везде так.
Роберто
А всего лишь один точный выстрел смог бы сделать этого снайпера героем России и увековечить его имя в истории!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний