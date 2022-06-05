    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 8

    3 м/с, зап

    762мм

    88%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd61.97eur65.92
    Главное об УкраинеПобег из РоссииРазвод по-японскиОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Историческая победа. «Зенит» обыграл ЦСКА в финале и впервые стал чемпионом Единой лиги ВТБ

    2288
    3 комментария

    Победой баскетбольного клуба «Зенит» завершился седьмой матч финала Единой лиги ВТБ против ЦСКА. Игра проходила 5 июня в Москве на стадионе «Мегаспорт». Петербургский клуб выиграл со счетом 81:75 (25:19, 19:23, 12:20, 25:13).

    Благодаря этой победе «Зенит» выиграл финальную серию со счетом 4–3 и впервые в своей истории стал чемпионом Единой лиги ВТБ и чемпионом России.

    Самыми результативными игроками в седьмой игре у ЦСКА стали Каспер Уэйр (17), Никола Милутинов (16) и Алексей Швед (13). У «Зенита» отличились Мики Джордан (19), Лойд Джордан (17) и Александер Пойтресс (13).

    До этого сезона ЦСКА не проигрывал в Единой лиге ВТБ с 2011 года, однако раньше финал состоял из одного матча. С момента, когда организаторы ввели финальную серию до трех побед, соперникам армейцев никогда не удавалось выиграть больше одного матча. В этом сезоне серия впервые проходила до четырех побед. «Зенит» по ходу серии проигрывал 1–3, но сумел одержать три победы подряд и взять чемпионский кубок. По ходу решающей игры петербуржцы остались без главного тренера Хавьера Паскуаля из-за дисквалификации.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК6
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (3)

    Савва Морозов
    ну и валидол...рок-н-ролл!!! ))
    С Победой!!!
    Молодцы!!!
    ПС: а два гуманоида с матчТВ, откровенно топили за ЦСКА - пущай теперь ложкой хлебают!!!
    260543511
    Зенит -Чемпион! И в баскетболе! Фантастическая победа!
    Спасибо за сезон!
    Ushat Pomoev
    Это просто фантастика!!
    Обиднейшим образом проиграв четвертый матч на последней(!) секунде, ребята собрались, - и когда надо было выиграть 3 оставшихся матяа из 3-х, сделали это "по заказу"!
    Просто герои!
    С победой команду и всех ее болельщиков!!!
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close