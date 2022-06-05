Историческая победа. «Зенит» обыграл ЦСКА в финале и впервые стал чемпионом Единой лиги ВТБ

Победой баскетбольного клуба «Зенит» завершился седьмой матч финала Единой лиги ВТБ против ЦСКА. Игра проходила 5 июня в Москве на стадионе «Мегаспорт». Петербургский клуб выиграл со счетом 81:75 (25:19, 19:23, 12:20, 25:13).
Благодаря этой победе «Зенит» выиграл финальную серию со счетом 4–3 и впервые в своей истории стал чемпионом Единой лиги ВТБ и чемпионом России.
Самыми результативными игроками в седьмой игре у ЦСКА стали Каспер Уэйр (17), Никола Милутинов (16) и Алексей Швед (13). У «Зенита» отличились Мики Джордан (19), Лойд Джордан (17) и Александер Пойтресс (13).
До этого сезона ЦСКА не проигрывал в Единой лиге ВТБ с 2011 года, однако раньше финал состоял из одного матча. С момента, когда организаторы ввели финальную серию до трех побед, соперникам армейцев никогда не удавалось выиграть больше одного матча. В этом сезоне серия впервые проходила до четырех побед. «Зенит» по ходу серии проигрывал 1–3, но сумел одержать три победы подряд и взять чемпионский кубок. По ходу решающей игры петербуржцы остались без главного тренера Хавьера Паскуаля из-за дисквалификации.