Как повяжут галстук — не говори с навальненком. «Фонтанка» посмотрела на пополнение детских движений в день пионерии

В день столетия пионерского движения неофитов в свои ряды принимал его постсоветский осколок — под знаменем КПРФ. «Конкурирующая фирма» занималась тем же самым у ТЮЗа. «Фонтанка» сходила посмотреть на различия, раз уж основной символический цвет общий.

Сергей Николаев/Фонтанка.ру

Многочисленные слухи о возрождении пионерии 19 мая не подтвердились буквально: в Госдуму и правда внесли законопроект о российском движении детей и молодежи «Большая перемена», но Кремль отказался считать это реинкарнацией. Собственно, она и не нужна, видимо, ведь детям и сейчас есть, где надеть красный галстук или красный берет — на выбор. Этим они и занимались в день столетия пионерской организации.



Красные галстуки

В пионеры школьников принимали на палубе крейсера «Аврора». За десять минут до начала желающие приобщиться к советскому прошлому еще толпились у кассы. Подозрение, что стать пионером можно только через входной билет в музей, не оправдалось: очередь образовалась из-за досмотра охраны. В ожидании разрешения пройти на палубу расспрашиваю детей и их родителей о том, что они тут делают.



Фото: Сергей Николаев/Фонтанка.ру Фото: Сергей Николаев/Фонтанка.ру Фото: Сергей Николаев/Фонтанка.ру Фото: Сергей Николаев/Фонтанка.ру Фото: Сергей Николаев/Фонтанка.ру Фото: Сергей Николаев/Фонтанка.ру Поделиться Поделиться





— Как так получилось, что ты сегодня станешь пионером?

— Нас пригласили вместе с другом, и мы пошли, согласились, — лучезарно улыбается восьмилетняя Ксюша, прижимая к бирюзовой курточке остро модного среди детишек Хаги Ваги.



— Что это значит — быть пионером?

— Это значит исполнять законы, быть хорошим, добрым, вежливым.

Ровесник будущей пионерки, Матвей, немного подумал и предложил мне другую версию: «Пионер — это такой человек, который помогает людям.Очень полезная такая штука».

Мама Ксюши — молодая и улыбчивая женщина с аккуратным каре — говорит, что идея отправить дочку в пионеры принадлежит ей. Зачем это нужно, она отвечать не стала, признавшись: слишком устала, пока спешила на пионерский сбор.

Всех детей выстроили в ряд на палубе и повесили им на руки красные платочки, они же гордые пионерские галстуки. Коллектив юных барабанщиков «Союз мальчишек и девчонок» вынес красное знамя и начал отбивать что-то торжественное. Перед школьниками по очереди выступали члены КПРФ и приглашенные гости.



Пока очередной спикер рассказывал про осознанное вступление в пионерию, мальчик лет семи растерянно чесал наброшенный на руку пионерский галстук. Минут через 20, когда выступления закончились, детям повязали их на шеи. По подсчетам организаторов, в пионеры сегодня вступили около 50 школьников.

Заметив на руководителе барабанщиков повязанную как Z георгиевскую ленточку, я решила уточнить у педагога, есть ли связь между этим символом и 100-летием пионерии.

— Я в школе работаю, должен всем пример показывать! В защиту нашей специальной операции.



В разговор внезапно встрял суровый юноша в буденовке, который выносил красное знамя.

— Это «навальненок», не надо ей рассказывать! Не говорите ей ничего!

Когда учитель ушел, школьник неодобрительно покачал головой и, обратившись уже ко мне, укорил: «не надо было» об этом спрашивать.

— Вы ж современный человек! — то ли пристыдил, то ли просто напомнил он.

— А вы кто?

— А мы коммунисты, — гордо ответил молодой человек. Больше он разговаривать не захотел.

Красные береты



Через несколько часов на площади около ТЮЗа состоялся торжественный смотр юнармейцев города. Связи прямой вроде нет, но не случайно же в День пионерии. Желающих вступить в «Юнармию» (по подсчетам «Фонтанки», около 150 человек. — прим. ред.) выстроили буквой Г, уже действующие участники движения распределились по всей площади.



Для зачитывания клятвы вызвали юную Василису. Вслед за ней юнармейцы клялись быть защитниками слабых, стремиться к победам в учебе, вести здоровый образ жизни и готовить себя к «служению на благо Отечества».



Фото: Сергей Николаев/Фонтанка.ру Фото: Сергей Николаев/Фонтанка.ру Фото: Сергей Николаев/Фонтанка.ру Фото: Сергей Николаев/Фонтанка.ру Фото: Сергей Николаев/Фонтанка.ру Фото: Сергей Николаев/Фонтанка.ру Фото: Сергей Николаев/Фонтанка.ру Фото: Сергей Николаев/Фонтанка.ру Фото: Сергей Николаев/Фонтанка.ру Фото: Сергей Николаев/Фонтанка.ру Поделиться Поделиться





С вопросом о смысле происходящего я подошла к маме школьницы. «Идея в братстве, они все дружные, верные, цельные. Часто они уже определились с будущей профессией. Те, которые 14+, знают, кем хотят быть, куда поступать. Как правило, это все дети, которые посвятят себя служению Отечеству», — объяснила она. Доброжелательность дамы исчезла сразу после того, как она поняла, с корреспондентом какого издания беседует. ««Фонтанка»? Значит, мы все это в искаженном виде увидим», — безапелляционно заявила она. Я вздохнула.

