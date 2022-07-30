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    Петербуржцы сплавляются по Вуоксе на резиновых женщинах и выясняют, кто быстрее

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    7 комментариев

    Лена Ваганова/«Фонтанка.ру»

    Речные пороги в обнимку с надувной куклой преодолевают петербуржцы и другие гости фестиваля. Соревнования Bubble Baba Challenge начались 30 июля в Лосево.

    Одна из традиционных летних забав собрала несколько сотен человек на берегу Вуоксы. Под одобрительные и подбадривающие выкрики зрителей спортсмены обняли своих резиновых женщин и понеслись по бурной в этих местах реке.

    Фестиваль, с перерывами, проходит в Лосево с начала 2000-х. Есть даже зимний этап. Ежегодно участие в нем принимают около 400 человек, плывут не только мужчины и не только с надувными женщинами.

    © Фонтанка.Ру

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    Комментарии 7

    SU LUX INN30 Июл 2022 в 16:08
    какой же Позор!
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