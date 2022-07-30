Петербуржцы сплавляются по Вуоксе на резиновых женщинах и выясняют, кто быстрее

Речные пороги в обнимку с надувной куклой преодолевают петербуржцы и другие гости фестиваля. Соревнования Bubble Baba Challenge начались 30 июля в Лосево.

Одна из традиционных летних забав собрала несколько сотен человек на берегу Вуоксы. Под одобрительные и подбадривающие выкрики зрителей спортсмены обняли своих резиновых женщин и понеслись по бурной в этих местах реке.

Фестиваль, с перерывами, проходит в Лосево с начала 2000-х. Есть даже зимний этап. Ежегодно участие в нем принимают около 400 человек, плывут не только мужчины и не только с надувными женщинами.