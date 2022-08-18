Охладись с «Фонтанкой». Петербуржцы ловят радугу и танцуют под ледяным душем

Петербуржцы нашли способ спастись от аномальной жары — в этом им помогла поливальная машина, обосновавшаяся на Дворцовой. Эмоций у горожан столько, что народные «купания» напоминают фестиваль под открытым небом. Такой «аттракцион» действует уже несколько дней.



На фотоохоту 18 августа отправился корреспондент «Фонтанки». Люди разных возрастов сидят и лежат на асфальте, бегают под струей поливальной машины, смеются и прыгают. Всех окутывает водяная пыль, но ни одного недовольного лица среди гуляющих не видно.