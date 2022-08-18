    Сейчас

    +30˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +30˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 31

    2 м/с, южн

    765мм

    43%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd60.76eur61.83
    Чего хотят от ГенпланаЖизнь ночного НевскогоУбийство МаневичаОбраз жизниДуховный путь 2.0Арктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    Охладись с «Фонтанкой». Петербуржцы ловят радугу и танцуют под ледяным душем

    2406
    1 комментарий
    Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Петербуржцы нашли способ спастись от аномальной жары — в этом им помогла поливальная машина, обосновавшаяся на Дворцовой. Эмоций у горожан столько, что народные «купания» напоминают фестиваль под открытым небом. Такой «аттракцион» действует уже несколько дней.

    На фотоохоту 18 августа отправился корреспондент «Фонтанки». Люди разных возрастов сидят и лежат на асфальте, бегают под струей поливальной машины, смеются и прыгают. Всех окутывает водяная пыль, но ни одного недовольного лица среди гуляющих не видно.

    ПоделитьсяПоделиться

    А накануне читатель рассказывал «Фонтанке», что уличный душ понравился не всем, а водитель машины даже нарвался на конфликт из-за испуганных лошадей. В Комблаге объяснили, что дорожникам рекомендовано использовать вертикальный полив: оборудование направляется форсунками вверх. Такая технология позволяет обработать большую площадь, захватывая зеленые насаждения и помогая садовникам, заодно и горожанам становится легче дышать из-за попадания водяной пыли в воздух.

    Нынешний август может войти в историю Петербурга как один из самых жарких. Средняя температура воздуха за прошедшие 17 дней месяца составила плюс 20,6 градуса, что на 2,3 градуса выше климатической нормы.

    Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    ppky032318 Авг 2022 в 16:14
    Это водичка с шампунькой, это хорошо тело помоется лучше и голова
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close