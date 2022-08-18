Охладись с «Фонтанкой». Петербуржцы ловят радугу и танцуют под ледяным душем

Петербуржцы нашли способ спастись от аномальной жары — в этом им помогла поливальная машина, обосновавшаяся на Дворцовой. Эмоций у горожан столько, что народные «купания» напоминают фестиваль под открытым небом. Такой «аттракцион» действует уже несколько дней.
На фотоохоту 18 августа отправился корреспондент «Фонтанки». Люди разных возрастов сидят и лежат на асфальте, бегают под струей поливальной машины, смеются и прыгают. Всех окутывает водяная пыль, но ни одного недовольного лица среди гуляющих не видно.
А накануне читатель рассказывал «Фонтанке», что уличный душ понравился не всем, а водитель машины даже нарвался на конфликт из-за испуганных лошадей. В Комблаге объяснили, что дорожникам рекомендовано использовать вертикальный полив: оборудование направляется форсунками вверх. Такая технология позволяет обработать большую площадь, захватывая зеленые насаждения и помогая садовникам, заодно и горожанам становится легче дышать из-за попадания водяной пыли в воздух.
Нынешний август может войти в историю Петербурга как один из самых жарких. Средняя температура воздуха за прошедшие 17 дней месяца составила плюс 20,6 градуса, что на 2,3 градуса выше климатической нормы.