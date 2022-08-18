Августовская жара в Петербурге бьёт рекорды: средняя температура месяца уже на 2,3 градуса выше нормы

Нынешний август может войти в историю Петербурга как один из самых жарких. Средняя температура воздуха за прошедшие 17 дней месяца составила плюс 20,6 градуса, что на 2,3 градуса выше климатической нормы. Об этом 18 августа сообщил ведущий специалист Центра «ФОБОС» Михаил Леус.



В XXI веке, по его словам, самыми тёплыми в городе были августы 2007 и 2010 годов (средняя температура — плюс 19,6 градуса). Холоднее всего было в августе 2008 года (плюс 16,1).

