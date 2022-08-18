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    Августовская жара в Петербурге бьёт рекорды: средняя температура месяца уже на 2,3 градуса выше нормы

    1997
    2 комментария
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Нынешний август может войти в историю Петербурга как один из самых жарких. Средняя температура воздуха за прошедшие 17 дней месяца составила плюс 20,6 градуса, что на 2,3 градуса выше климатической нормы. Об этом 18 августа сообщил ведущий специалист Центра «ФОБОС» Михаил Леус.

    В XXI веке, по его словам, самыми тёплыми в городе были августы 2007 и 2010 годов (средняя температура — плюс 19,6 градуса). Холоднее всего было в августе 2008 года (плюс 16,1).

    «За всю историю инструментальных наблюдений за погодой в Санкт-Петербурге самым холодным был август 1835 года со средней температурой +12,6 градуса, а самым жарким — август 1939 года, тогда средняя температура составила +19,8 градуса», — отмечает в своём телеграм-канале Леус.

    Напомним, сегодня и завтра в Петербурге ожидается 29–31 градус.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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    Комментарии 2

    mynine18 Авг 2022 в 12:43
    Что характерно - на фото люди спасаются в старом тенистом парке дающим прохладу.
    Почему-то люди не хотят современного "озеленения" продвигаемом городскими властями - бритые газоны под палящим солнцем без каких-либо деревьев.
    Интересно, хоть когда-нибудь дойдет до властей что пышная зелень, деревья просто необходимы людям в каменном городе?
    +2−0
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