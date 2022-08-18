Петербург идёт на штурм второго подряд суточного рекорда температуры

Бесконечное лето в Петербурге продолжается. В ближайшие два дня столбик термометра, как ожидается, будет превышать отметку 30 градусов.



По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 18 августа будет малооблачно, без осадков, ветер слабый. Воздух с ночных 19–21 градуса прогреется до 29–31. Атмосферное давление будет слабо повышаться.



Синоптическую ситуацию в регионе определяет северо-западная периферия обширного антициклона, поясняет в своём телеграм-канале ведущий специалист Центра «ФОБОС» Михаил Леус. По его словам, температура пойдёт на штурм второго подряд суточного рекорда, который составляет 29,9 градуса и установлен в этот день в 1941 году.

