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    Петербург идёт на штурм второго подряд суточного рекорда температуры

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    1 комментарий
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Бесконечное лето в Петербурге продолжается. В ближайшие два дня столбик термометра, как ожидается, будет превышать отметку 30 градусов.

    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 18 августа будет малооблачно, без осадков, ветер слабый. Воздух с ночных 19–21 градуса прогреется до 29–31. Атмосферное давление будет слабо повышаться.

    Синоптическую ситуацию в регионе определяет северо-западная периферия обширного антициклона, поясняет в своём телеграм-канале ведущий специалист Центра «ФОБОС» Михаил Леус. По его словам, температура пойдёт на штурм второго подряд суточного рекорда, который составляет 29,9 градуса и установлен в этот день в 1941 году.

    Завтра погода почти не изменится, в субботу может быть на пару градусов прохладнее.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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    Комментарии 1

    27606131918 Авг 2022 в 11:13
    Если в 1941 был такой же жаркий август, то, если я правильно помню, зима 1941-42 была тоже рекордно холодна? Пора закупать дрова и печки буржуйки))
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