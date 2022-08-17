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    Кому — благо, кому — нет. Комблаг рассказал, почему поливальная машина остужает горожан на Дворцовой

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    2 комментария

    читатель «Фонтанки» Сергей

    Петербуржцы изнывают от жары, а на Дворцовой площади непрерывно работает поливальная машина. Некоторые рады остудиться, но кое-кому такой душ не нравится.

    Как рассказал 17 августа «Фонтанке» очевидец, водитель даже нарвался на конфликт — «коневоды» возмутились, что вода пугает лошадей. В пресс-службе городского комитета по благоустройству нашему изданию объяснили, что дороги усиленно поливают из-за жары.

    «Температура воздуха в четверг достигнет 31 градуса. Легче не будет, а значит, комитет по благоустройству продолжит поливать и орошать улицы города. Дорожные специалисты заранее просят прощения, если кого-то случайно заденет струя воды», — отметили в ведомстве.

    Фото: читатель «Фонтанки» Сергей
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    Дорожникам рекомендовано использовать вертикальный полив: оборудование направляется форсунками вверх. Такая технология позволяет обработать большую площадь, захватывая зеленые насаждения и помогая садовникам, объясняют в комитете. Заодно и горожанам становится легче дышать из-за попадания водяной пыли в воздух.

    С 1 по 7 августа на полив дорог потратили 37 тысяч кубометров, на прошлой неделе — 40 тысяч, а за последние двое суток — 12,5 тысячи.

    Петербуржцы же борются с жарой кто как может. Одни надевают короткие платья, а другие щеголяют в разноцветных нарядах. Полюбоваться на этот калейдоскоп можно здесь.

    Фото: читатель «Фонтанки» Сергей

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    Комментарии 2

    Заливщик голосовых планок17 Авг 2022 в 18:48
    У Наливкина идею спёрли! :)
    +0−0
    DjCvetkov17 Авг 2022 в 18:29
    Этих коневодов надо лишить лошадей! Ибо они сами мучают животных в такую жару.
    +2−0
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