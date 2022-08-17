Кому — благо, кому — нет. Комблаг рассказал, почему поливальная машина остужает горожан на Дворцовой

Петербуржцы изнывают от жары, а на Дворцовой площади непрерывно работает поливальная машина. Некоторые рады остудиться, но кое-кому такой душ не нравится.



Как рассказал 17 августа «Фонтанке» очевидец, водитель даже нарвался на конфликт — «коневоды» возмутились, что вода пугает лошадей. В пресс-службе городского комитета по благоустройству нашему изданию объяснили, что дороги усиленно поливают из-за жары.

