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    Смотрите, как знойно. По-настоящему горячий Невский

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    11 комментариев
    Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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    Августовская жара не оставляет Петербург уже несколько дней и не планирует уходить как минимум до конца недели. Но такая погода — еще и повод надеть лучшее летнее платье и пойти покорять знойный мегаполис. «Фонтанка» прогулялась по Невскому проспекту и показывает 10 горячих кадров из самого сердца Северной столицы.

    Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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    Если одни гуляющие удивляют короткими нарядами (а кто-то и вовсе бродит с голым торсом), то другие предпочитают яркие цветные рубашки, штаны и платья.

    Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Интересно, что и в такую погоду некоторые петербуржцы выбирают черное. Правда, предпочитая гулять по теньку, а не по солнечной стороне.

    Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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    Есть и строгий вариант. Для тех, кому надо выглядеть представительно и летом, и зимой.

    Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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    До 12 часов 18 августа в Петербурге действует «оранжевый» уровень опасности, который означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и то, что температура воздуха в городе превышает климатическую норму на 7 градусов и выше.

    Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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    Завтра в городе ожидается +29…+31 градус, солнце продолжит жарить. Синоптики ожидают, что чуть полегче будет ближе к воскресенью.

    Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
    Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
    Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
    Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
    Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
    Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
    Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
    Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
    Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
    Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

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    Комментарии 11

    Nerevar17 Авг 2022 в 18:44
    Ходят полуголые, потом будут жаловаться, что их насилуют. Сами дразнят насильников.
    +0−0
    своих не бросаем17 Авг 2022 в 18:12
    отличный пэрсик на первом фото
    +2−0
    Bad robot17 Авг 2022 в 18:07
    Первое фото зачётное. Остальные ни о чём.
    +4−0
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