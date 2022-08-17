Смотрите, как знойно. По-настоящему горячий Невский

Августовская жара не оставляет Петербург уже несколько дней и не планирует уходить как минимум до конца недели. Но такая погода — еще и повод надеть лучшее летнее платье и пойти покорять знойный мегаполис. «Фонтанка» прогулялась по Невскому проспекту и показывает 10 горячих кадров из самого сердца Северной столицы.
Если одни гуляющие удивляют короткими нарядами (а кто-то и вовсе бродит с голым торсом), то другие предпочитают яркие цветные рубашки, штаны и платья.
Интересно, что и в такую погоду некоторые петербуржцы выбирают черное. Правда, предпочитая гулять по теньку, а не по солнечной стороне.
Есть и строгий вариант. Для тех, кому надо выглядеть представительно и летом, и зимой.
До 12 часов 18 августа в Петербурге действует «оранжевый» уровень опасности, который означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и то, что температура воздуха в городе превышает климатическую норму на 7 градусов и выше.
Завтра в городе ожидается +29…+31 градус, солнце продолжит жарить. Синоптики ожидают, что чуть полегче будет ближе к воскресенью.