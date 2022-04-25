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    Ротенберг с Кубком Харламова и брызги шампанского. Смотрите фото из победной раздевалки «СКА-1946»

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    Хоккеисты «СКА-1946» ярко отпраздновали первую в истории команды победу в финале Кубка Харламова. Вечером 25 апреля они обыграли «Красную Армию» (Москва) со счетом 3:2 и выиграли серию.

    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
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    Сначала президент Молодежной хоккейной лиги Александр Гуськов вручил хоккеистам золотые медали, а потом и главный приз — Кубок Харламова. Сначала они отметили победу на льду, а потом переместились в раздевалку, где открыли шампанское и наполнили им чемпионский кубок.

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    Кубок Харламова — главный приз Молодежной хоккейной лиги. «СКА-1946» ранее никогда не выигрывал этот титул.

    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

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