Как фотоплёнка и дискеты объединили людей на улицах Петербурга. Смотрим на тех, кто смотрел на затмение

Солнечное затмение в Петербурге 25 октября неожиданно объединило сотни горожан. Фотографы обсуждали особенности заранее и собирались группами в удобных для съёмок местах. Простые прохожие на улицах делились друг с другом приспособлениями, с помощью которых можно увидеть, как Луна съедает кусочек Солнца.
Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
Предлагаем вам полюбоваться не только самим затмением, но и людьми, наблюдавшими его.
«Взяла дома катушку пленки и предлагала людям посмотреть, — рассказывает журналистка «Фонтанки». — На канале Грибоедова тётеньки обрадовались, поглядели, поблагодарили, и мы, довольные, разошлись. А студенты у Финэка не поверили щедрости, стали спрашивать: «А сколько это стоит, что это значит? Это какой-то развод, вы точно местная, это же Питер».
Затмение началось в 12:15, достигло пика в 13:27, а общая его длительность — 2 часа 22 минуты. Смотреть на него незащищённым глазом нельзя, и при съёмке камерами следует использовать специальные объективы (подробные правила читайте на «Фонтанке»). Хотя многие по старинке достают фотоплёнку, сварочные стёкла и даже дискеты.
Затмение было видно на большой территории России, правда, в некоторых городах мешала облачность. Петербургу сегодня повезло: антициклон удерживает ясную погоду, облачный фронт с дождями ожидается только к вечеру.