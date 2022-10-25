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    Как фотоплёнка и дискеты объединили людей на улицах Петербурга. Смотрим на тех, кто смотрел на затмение

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    5 комментариев
    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
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    Солнечное затмение в Петербурге 25 октября неожиданно объединило сотни горожан. Фотографы обсуждали особенности заранее и собирались группами в удобных для съёмок местах. Простые прохожие на улицах делились друг с другом приспособлениями, с помощью которых можно увидеть, как Луна съедает кусочек Солнца.

    Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
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    Предлагаем вам полюбоваться не только самим затмением, но и людьми, наблюдавшими его.

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    «Взяла дома катушку пленки и предлагала людям посмотреть, — рассказывает журналистка «Фонтанки». — На канале Грибоедова тётеньки обрадовались, поглядели, поблагодарили, и мы, довольные, разошлись. А студенты у Финэка не поверили щедрости, стали спрашивать: «А сколько это стоит, что это значит? Это какой-то развод, вы точно местная, это же Питер».

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    Затмение началось в 12:15, достигло пика в 13:27, а общая его длительность — 2 часа 22 минуты. Смотреть на него незащищённым глазом нельзя, и при съёмке камерами следует использовать специальные объективы (подробные правила читайте на «Фонтанке»). Хотя многие по старинке достают фотоплёнку, сварочные стёкла и даже дискеты.

    Затмение было видно на большой территории России, правда, в некоторых городах мешала облачность. Петербургу сегодня повезло: антициклон удерживает ясную погоду, облачный фронт с дождями ожидается только к вечеру.

    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

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    Комментарии 5

    Kostyn25 Окт 2022 в 16:53
    Прикольно, много таких групп, кто-то северное сияние ловит, кто-то закаты и рассветы, кто-то ищет шторма на заливе, рад за всех этих людей!
    +0−0
    JeanTrup25 Окт 2022 в 15:27
    Откуда у людей столько флоппи дискет?)
    +1−0
    Pilat25 Окт 2022 в 15:23
    Старая маска сварщика - самое то.
    +1−0
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