Российский боец Пётр Ян стал чемпионом UFC в легчайшем весе

Российский боец легчайшего веса (до 61,2 кг) Петр Ян (15–1) стал чемпионом UFC, победив бразильца Жозе Алдо (28–7), сообщает 12 июля «Матч ТВ».
Бой проходил на турнире UFC 251 в Абу-Даби и стал седьмым боем для Яна в UFC. Российский боец дебютировал в промоушене два года назад в июне 2018 года и не потерпел ни одного поражения.
Поединок Яна и Алдо дошел до пятого раунда, где после серии ударов Алдо начал закрываться в партере, и рефери остановил бой за полторы минуты до конца.
Турнир проходит на острове Яс без зрителей в специальном помещении, построенном в Абу-Даби для турниров UFC.
Ранее из россиян аналогичных успехов добивались Олег Тактаров (17–5), ставший победителем турнира UFC 6 и получивший пояс от организации, и Хабиб Нурмагомедов (28–0), который является действующим чемпионом UFC в легком (до 70 кг) весе.
Для Яна это второй пояс в карьере, ранее боец становился чемпионом организации АСВ в этой же весовой категории. Боец родился в Красноярском крае, живет в Екатеринбурге и проводит большую часть тренировок на Пхукете в зале Tiger Muay Thai.