Лауреат «Золотой маски» Борис Павлович поставил первый в России инклюзивный мюзикл

19 и 20 мая выходит премьера первого в России инклюзивного мюзикла «Жаль, что тебя здесь нет», который режиссёр Борис Павлович поставил на Новой сцене Александринского театра.

Мюзикл органически продолжает то большое дело, которое Борис Павлович начал совместно с Фондом Alma mater в 2017 году в пространстве «Квартира». Вместе со студентами фонда «Антон тут рядом» — людьми с расстройством аутического спектра — он создал уникальное явление, которое трудно назвать спектаклем и даже иммерсивным шоу. «Разговоры» в «Квартире» правильнее было бы назвать словосочетанием «зайти в гости» — там было не столько про театр, сколько про внимание к каждому человеку со всеми его особенностями. Следующим спектаклем в той же квартире стал «Исследование ужаса» в 2019 году по мотивам текста Леонида Липавского об обэриутах. По словам Бориса Павловича, участники не играли роли, а косплеили обэриутов. Этот эксперимент получил специальную премию жюри драматического театра и театра кукол «Золотая маска».

Борис Павлович рассказывает о мюзикле «Жаль, что тебя здесь нет» так: «Это спектакль о том, какое место музыка занимает в нашей жизни. Это спектакль о меломанах и для меломанов, сделанный меломанами. Если для вас музыка — это не пустой звук, если вы не можете выйти из дома, пока не заиграет ваша любимая песня — этот спектакль для вас».



В постановочной команде спектакля кроме Бориса Павловича есть молодой режиссер Пётр Чижов, хореограф Алина Михайлова, композитор Алексей Востриков, драматург Элина Петрова, хормейстер Анна Вишнякова. Сценографию и костюмы создавала Екатерина Андреева, маски — Ольга Павлович.



Сейчас единственное, чего не хватает постановочной команде для выпуска спектакля, — средств на создание необычного занавеса, сбор на него идет на одной из краудфандинговых платформ под названием «Инклюзивный мюзикл "Жаль, что тебя здесь нет"».



Премьера спектакля состоится 19 и 20 мая в 19:30 на Новой сцене Александринского театра.



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Софья Козич

