Пострадавших в утреннем ДТП в Крыму больше, чем сообщалось ранее. Дети тоже получили травмы. Предполагаемый виновник погиб.

Кадр из видео в YouTube ГУ МЧС по РК / 82.mchs.gov.ru Кадр из видео в YouTube ГУ МЧС по РК / 82.mchs.gov.ru ГУ МЧС по РК / 82.mchs.gov.ru Кадр из видео в YouTube

«Восемь погибших, десять пострадавших», — рассказала «Интерфаксу» вице-премьер Крыма Елена Романовская, когда ещё не было информации о девятой жертве. По её словам, четверо были доставлены в симферопольскую больницу, двое сразу попали на операционный стол, ещё двое — под наблюдение. По данным «Крыминформа», девятый погибший скончался как раз во время операции. Из четверых доставленных с места ДТП в Белогорскую центральную районную больницу один пациент находился в тяжёлом состоянии, трое — в состоянии средней степени тяжести.



Двое детей получили незначительные ссадины и ушибы, медики оказали им помощь амбулаторно, и их забрал отец. Пострадавшую беременную женщину (ей 18 лет, она на 25-й неделе беременности) направили в перинатальный центр в Симферополе, она находится в состоянии средней степени тяжести. Ещё трое пока остаются в больнице Белогорска, за одним из них направлена машина скорой помощи.

«Личности погибших и пострадавших уточняются для дальнейшего принятия решения по оказанию помощи семьям», — подчеркнула Романовская.

РИА «Новости» со ссылкой на крымское управление СК сообщает, что установлены личности троих погибших. Это туристы, которые ехали на отдых.



Документы на маршрут микроавтобуса Mercedes Sprinter не обнаружены. «Перевозчик не крымский, следовал не по маршруту, документов на маршрут не обнаружено», — заявил «Крыминформу» министр транспорта республики Сергей Карпов. По его словам, вопрос о легальности перевозки пассажиров из Краснодара в Крым будет решён по результатам проверки. «К сожалению, водитель тоже погиб, поэтому мы можем судить только по документам, которые сейчас проверил Ространснадзор. Документов на маршрут у водителя не было: ни карты маршрута, ни документа на заказные перевозки, — отметил Карпов. — Был ли перевозчик нелегальным, будет установлено по результатам проверки Ространснадзора».

РИА «Новости» тоже цитирует Карпова: «У него (водителя «Мерседеса». — Прим. ред.) не было документов на перевозку пассажиров — ни на заказную, ну и понятно, на маршрутную. В нашем понимании это нелегальная перевозка». Автобус зарегистрирован в Краснодарском крае, при этом в компании «Кубаньпассажиравтосервис» заявили, что к ним машина не имеет никакого отношения. У полиции дополнительная информация. По данным МВД, транспортное средство было взято перевозчиком в аренду, осуществлялись перевозки по заказу. «Предварительно установлено, что лицензия на перевозки у перевозчика имеется, путевые и разрешительные документы без нарушений», — приводит РИА «Новости» сообщение МВД. Представитель Ространснадзора уточнил агентству, что перевозчик — индивидуальный предприниматель, он имеет лицензию, договор обязательного страхования. В минтрансе Краснодарского края добавили, что лицензия на перевозки была выдана в Крыму. «Автобус принадлежит физлицу, проживающему на территории Краснодарского края. Но для осуществления предпринимательской деятельности и перевозки пассажиров он используется индивидуальным предпринимателем, зарегистрированным на территории Республики Крым. В эту лицензию и включено данное транспортное средство», — сообщили в министерстве.