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31.07.2020 09:38
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Водитель маршрутки, влетевший в КАМАЗ в Крыму, мало спал. Появились кадры с места ДТП

Погибших на трассе «Таврида» в Крыму уже девять. Четверо были доставлены в Белогорскую центральную районную больницу, один мужчина там скончался. По факту аварии возбуждено уголовное дело. В соцсетях пишут, что погибших уже девять. Появились фотографии и видео с места ДТП.

Как передаёт «Крыминформ», в микроавтобусе Mercedes Sprinter, ехавшем по маршруту Краснодар — Севастополь, находились 19 пассажиров, в том числе двое детей — они невредимы. «Семь человек погибли на месте сразу. Восьмой скончался по пути в больницу. В больнице сейчас находится четверо. Состояние — средней степени тяжести. Среди них одна беременная», — рассказала агентству глава администрации Белогорского района Галина Перелович.

Фото&nbsp;«Крыминформ», скриншот с сайта агентства&nbsp;<a href="http://www.c-inform.info/news/id/87682" class="_">www.c-inform.info</a>
Фото «Крыминформ», скриншот с сайта агентства www.c-inform.info
Фото&nbsp;«Крыминформ», скриншот с сайта агентства&nbsp;<a href="http://www.c-inform.info/news/id/87682" class="_">www.c-inform.info</a>
Фото «Крыминформ», скриншот с сайта агентства www.c-inform.info

По данным РИА «Новости», один из госпитализированных мужчин скончался. Беременной 18 лет, её состояние оценивается как средней тяжести.

Следственное управление МВД по Крыму возбудило уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ («Нарушение ПДД, повлекшее смерть двух и более лиц»). Прокуратура республики проверяет исполнение перевозчиком законодательства о безопасности дорожного движения. ГСУ СК по Крыму и Севастополю возбудило уголовное дело по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей»), добавляет «Крыминформ».

По данным «Интерфакса», микроавтобус зарегистрирован на частное лицо в Краснодарском крае. Водитель занимался частным извозом. Он был трезв, но мало спал. Режим труда и отдыха он не соблюдал. Основной версией ДТП остаётся сон за рулём: водитель «Спринтера» задремал и врезался в КАМАЗ с прицепом. На кадрах очевидцев видно, что кабина полностью ушла под прицеп.

ДТП произошло на 168-м километре трассы «Таврида» около города Белогорска в 6:40 31 июля. Погибли девять человек, трое в больнице.

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Комментарии (3)

gencon
Во Европе, США, Канаде, Сингапуре - везде может произойти нечто подобное, по разным причинам. Но только в России 99% причин- коррупция во власти и силовых структурах. Она пораждает бедность и безысходность большинства граждан. Многие живут одним днем и отсутствие стратегических планов разрушает способность человека к осмыслению далеко-идущих последствий от тех или иных поступков.
kоt-obormot
Кубанюги и Ростовчане - самые кошмарные водители из всех, кого я встреча на дороге. Такое впечатление что у них у всех права куплены. И ПДД отличаются от общепринятых.
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