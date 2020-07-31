Погибших на трассе «Таврида» в Крыму уже девять. Четверо были доставлены в Белогорскую центральную районную больницу, один мужчина там скончался. По факту аварии возбуждено уголовное дело. В соцсетях пишут, что погибших уже девять. Появились фотографии и видео с места ДТП.

Как передаёт «Крыминформ» , в микроавтобусе Mercedes Sprinter, ехавшем по маршруту Краснодар — Севастополь, находились 19 пассажиров, в том числе двое детей — они невредимы. «Семь человек погибли на месте сразу. Восьмой скончался по пути в больницу. В больнице сейчас находится четверо. Состояние — средней степени тяжести. Среди них одна беременная», — рассказала агентству глава администрации Белогорского района Галина Перелович.

По данным РИА «Новости», один из госпитализированных мужчин скончался. Беременной 18 лет, её состояние оценивается как средней тяжести.

Следственное управление МВД по Крыму возбудило уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ («Нарушение ПДД, повлекшее смерть двух и более лиц»). Прокуратура республики проверяет исполнение перевозчиком законодательства о безопасности дорожного движения. ГСУ СК по Крыму и Севастополю возбудило уголовное дело по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей»), добавляет «Крыминформ».

По данным «Интерфакса», микроавтобус зарегистрирован на частное лицо в Краснодарском крае. Водитель занимался частным извозом. Он был трезв, но мало спал. Режим труда и отдыха он не соблюдал. Основной версией ДТП остаётся сон за рулём: водитель «Спринтера» задремал и врезался в КАМАЗ с прицепом. На кадрах очевидцев видно, что кабина полностью ушла под прицеп.