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В Маяковке расскажут, какие истории скрываются за названиями роз

Розу «Анна Павлова» вывели в Англии, «Раису Горбачеву» и «Галину Вишневскую» — в Шотландии. О том, что историю страны можно изучать и по названиям роз, расскажут 9 сентября на бесплатной лекции. 12+

Фото: Humpelfinkel from Pixabay
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Сейчас в мире больше 30 тысяч сортов роз и, соответственно, названий. Среди них немало русских имён: так розоводы, и далеко не только российские, запечатлевали историю Российской империи с начала XVIII века. Понятно, что есть розы-тезки едва ли не всех наших императоров и императриц, множества великих князей и княгинь, выдающихся деятелей науки и культуры. А еще генералов: например, «Генерал Ф. Пешков». В Царском Селе его именем улицу в свое время назвали — и это понятно: Федор Николаевич управлял тамошними дворцами, был почетным гражданином Царского Села. Но что подвигло в 1909 году люксембургских цветоводов братьев Кеттен дать новой выведенной розе имя Ф. Пешкова? Или другая история: в 1870-х герцогиня Сассо де Руффо пришла в смятение от названия розы «Лили Мерщерски» — и было от чего: герцогиня и была той самой Лили, но в девичестве Мещерской — иностранным селекционерам не далась фамилия.

О том, какие удивительные судьбы зашифрованы в названиях роз, расскажут ландшафтный архитектор Юта Арбатская и историк Константин Вихляев 9 сентября в Отделе литературы на иностранных языках (наб. Фонтанки, 46), будет трансляция на YouTube-канале «Маяковка». Начало в 18:00.

Александра Шеромова

Фото: Humpelfinkel from Pixabay

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Комментарии (1)

Свободу Лёхе!
Как всё не просто в этом мире.., знаю только.. - Розалию Люксенбург! )
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