Библиотекари «Тимирязевки» расскажут профессиональные секреты

За день до Общероссийского дня библиотек «Тимирязевка» откроет двери туда, куда в обычное время посетители не вхожи. 26 мая она приглашает на экскурсию «Добро пожаловать, или всем вход разрешён». Бесплатно, 12+
Библиотека
Как работает библиотека на Библиотечном (вход всё равно со Шкапина, 6), 26 мая расскажут на экскурсии. Сотрудники библиотеки поведают о том, так ли их профессия безмятежна, как кажется со стороны, расскажут профессиональные секреты и, судя по названию экскурсии, проведут там, где посторонние обычно не ходят. Начало экскурсии в 18:30. Запись по телефону 252–72–89 или на страничке библиотеки во «ВКонтакте».
Александра Шеромова