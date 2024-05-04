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    Крис Пайн раскрывает зловещий заговор в детективной комедии «Чистильщик бассейнов»

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    9 мая в прокат выходит детективная комедия «Чистильщик бассейнов». В главной роли — Крис Пайн, памятный по роли капитана Кирка в ребуте «Звездного пути». Пайн дебютировал в новом фильме как режиссер и сценарист, так что это почти полностью его детище.

    Фото: paradisegroup.ru/
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    Главный герой, которого он играет, — Даррен, чистильщик бассейна и неравнодушный человек, правда, слегка идиот. Однажды ему показалось, что он наткнулся на следы чудовищного заговора, и чистильщик решает провести собственное расследование, в процессе которого он выведет на чистую воду коррумпированных политиканов, продажных голливудских воротил и прочих темных личностей. Не обойдется, конечно, и без роковой женщины по имени Джун Дель Рей (ДеВанда Уайз).

    Слоган фильма — «У города ангелов новый герой». За основу сюжета Пайн взял классический нуар 1972 года «Китайский квартал», но переработал его в комедийном ключе, сделав что-то в духе «Большого Лебовски». Кроме Пайна и Уайз в фильме сыграли такие звезды, как Дэнни ДеВито, Дженнифер Джейсон Ли, Клэнси Браун и Аннет Беннинг. Мировая премьера фильма прошла в минувшем году на Международном фестивале в Торонто.

    18+

    Матвей Пирогов

    Фото: paradisegroup.ru/

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