«Чтобы на этом никто не наживался!» Путин призвал не допустить «наживания» за счет средств для борьбы с COVID-19

Президент России на совещании по поводу ситуации с коронавирусом заявил о необходимости «дожать» вопросы в сфере борьбы с пандемией, включая нехватку скорых.



«Только чтобы там на этом никто не наживался, а то мы знаем такие ситуации» — так 18 ноября Владимир Путин прокомментировал идею привлечения такси к перевозке медиков, у которых не хватает машин скорой помощи.

Идею с привлечением такси глава государства не стал отвергать, однако призвал возить медиков «по устойчивому тарифу», который должен быть оговорен с местными властями.