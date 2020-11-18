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«Чтобы на этом никто не наживался!» Путин призвал не допустить «наживания» за счет средств для борьбы с COVID-19

Президент России на совещании по поводу ситуации с коронавирусом заявил о необходимости «дожать» вопросы в сфере борьбы с пандемией, включая нехватку скорых.

«Только чтобы там на этом никто не наживался, а то мы знаем такие ситуации» — так 18 ноября Владимир Путин прокомментировал идею привлечения такси к перевозке медиков, у которых не хватает машин скорой помощи.

Идею с привлечением такси глава государства не стал отвергать, однако призвал возить медиков «по устойчивому тарифу», который должен быть оговорен с местными властями.

«Еще раз повторю: нельзя пускать на самотек. Нужно дожать каждый вопрос!» — резюмировал президент.

С начала пандемии в России выявили уже 1 991 998 случаев COVID-19.

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Комментарии (2)

BrotherRabbit
интересно, какой смысл вкладывает великий кормчий в слова "чтобы никто не наживался!"?
Если наценка 20% - это "наживаются"?
А если 11,5% - тоже "наживаются" или уже нет?
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