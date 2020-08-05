600 млн рублей на дезинфекторы. Смольный рассказал, сколько бизнес получил на борьбу с коронавирусом
Субсидии на 600 млн рублей получили петербургские предприниматели на проведение мероприятий по профилактике коронавирусной инфекции. Об этом 5 августа сообщил аппарат вице-губернатора Евгения Елина.
Всего в налоговые органы поступило более 10 тысяч заявок. Для сравнения, в Москве за поддержкой обратились 18 тысяч, выдано было 1,2 млрд рублей. В целом по стране подали около 300 тысяч заявлений. 220 тысяч организаций и ИП уже получили свыше 9,4 млрд рублей.
Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, предприятия, возобновившие деятельность, обязаны проводить профилактические мероприятия: измерять температуру посетителям и персоналу; обеспечивать социальное дистанцирование (1,5–2 м); предоставлять сотрудникам индивидуальные средства защиты; обеспечивать посетителей антисептиками.
В качестве возмещения расходов выдается субсидия. Претендовать на нее могут НКО в сфере образования и соцуслуг, а также отдельные направления малого и среднего бизнеса в сфере физкультуры и спорта, гостиничного хозяйства, общепита, бытовых услуг, допобразования. Получить выплату можно до 15 августа 2020 года включительно.