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05.08.2020 14:01
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600 млн рублей на дезинфекторы. Смольный рассказал, сколько бизнес получил на борьбу с коронавирусом

Субсидии на 600 млн рублей получили петербургские предприниматели на проведение мероприятий по профилактике коронавирусной инфекции. Об этом 5 августа сообщил аппарат вице-губернатора Евгения Елина.

Всего в налоговые органы поступило более 10 тысяч заявок. Для сравнения, в Москве за поддержкой обратились 18 тысяч, выдано было 1,2 млрд рублей. В целом по стране подали около 300 тысяч заявлений. 220 тысяч организаций и ИП уже получили свыше 9,4 млрд рублей.

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, предприятия, возобновившие деятельность, обязаны проводить профилактические мероприятия: измерять температуру посетителям и персоналу; обеспечивать социальное дистанцирование (1,5–2 м); предоставлять сотрудникам индивидуальные средства защиты; обеспечивать посетителей антисептиками.

В качестве возмещения расходов выдается субсидия. Претендовать на нее могут НКО в сфере образования и соцуслуг, а также отдельные направления малого и среднего бизнеса в сфере физкультуры и спорта, гостиничного хозяйства, общепита, бытовых услуг, допобразования. Получить выплату можно до 15 августа 2020 года включительно.

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Комментарии (2)

Павел Михайлов
Самый крупный чиновничий распил бюджета города, с начала перестройки
Ганс-Дитрих Геншер
и ещё поливать асфальт на дорогах хлоркой. Понятно же, что асфальт - первейший источник корововируса
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