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03.06.2020 09:33
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Петербурженку изнасиловали в квартире на Чудновского. Задержан её брат

Жительница Невского района Петербурга стала жертвой насилия в собственной квартире. Полиции она рассказала, что пригласила преступника сама, но не рассчитывала, что его любовь выйдет за рамки братской.

Как стало известно «Фонтанке» 3 июня, жительница квартиры на улице Чудновского позвонила в службу «112» под утро 2-го числа и заявила об изнасиловании. По её словам, над ней надругался троюродный брат, который гостил у неё накануне ночью.

Через несколько часов полицейские задержали 35-летнего жителя Красногвардейского района. Мужчину ждёт изолятор временного содержания. Уголовное дело возбуждено по статьям об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.

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Комментарии (3)

Погонщик скрепоносцев
Решает вопрос с наследством?
SanNik
Хрень какая то.
Взрослая тетка приглашает к себе троюродного брата переночевать?
А потом сообщает не родственникам об изнасиловании, а полиции?
Больше похоже на женскую подставу - тупая, нелогичная и бредовая.
Обычная мысль в женской голове - отомщу - пересплю, сдам ментам, а потом буду шантажировать.
Какая я умная и хитрая.
Идиотизм - обыкновенный для одиноких баб за 30 лет.
mayor1976
Нихрена себе братец! Хотя кто такой - троюродный брат? Так шишка зачесалась , а снять шкуру-денег нет? Или сама виновата, может конкурента на жильё так убрала.
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