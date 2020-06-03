Петербурженку изнасиловали в квартире на Чудновского. Задержан её брат

Жительница Невского района Петербурга стала жертвой насилия в собственной квартире. Полиции она рассказала, что пригласила преступника сама, но не рассчитывала, что его любовь выйдет за рамки братской.



Как стало известно «Фонтанке» 3 июня, жительница квартиры на улице Чудновского позвонила в службу «112» под утро 2-го числа и заявила об изнасиловании. По её словам, над ней надругался троюродный брат, который гостил у неё накануне ночью.



Через несколько часов полицейские задержали 35-летнего жителя Красногвардейского района. Мужчину ждёт изолятор временного содержания. Уголовное дело возбуждено по статьям об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.

