Врачи могут пожаловаться на отсутствие обещанных Путиным выплат на портале «Госуслуг»

Минкомсвязи выделило медикам на портале «Госуслуг» специальный раздел, где они могут оставить жалобу на не полученные за работу с коронавирусными больными доплаты.



Об этом в министерстве сообщили 16 мая, уточнив, что раздел уже работает. Портал «Стопкоронавирус.рф» приложил ссылку и добавил, что форма для жалоб появилась после указа больного коронавирусом премьер-министра Михаила Мишустина.



Судя по описанию, врач должен быть зарегистрирован на портале, затем ему необходимо заполнить заявление, указав регион, место работы и месяц, за который обещанные деньги до него не дошли, и ждать ответа.

