Врачи могут пожаловаться на отсутствие обещанных Путиным выплат на портале «Госуслуг»
Минкомсвязи выделило медикам на портале «Госуслуг» специальный раздел, где они могут оставить жалобу на не полученные за работу с коронавирусными больными доплаты.
Об этом в министерстве сообщили 16 мая, уточнив, что раздел уже работает. Портал «Стопкоронавирус.рф» приложил ссылку и добавил, что форма для жалоб появилась после указа больного коронавирусом премьер-министра Михаила Мишустина.
Судя по описанию, врач должен быть зарегистрирован на портале, затем ему необходимо заполнить заявление, указав регион, место работы и месяц, за который обещанные деньги до него не дошли, и ждать ответа.
Ранее российское правительство конкретизировало, что выплаты медики должны получать за сам факт работы, а не исходя из того, сколько именно времени они провели в инфекционных стационарах или машинах скорой помощи. Одновременно с этим кабмин утвердил очередной транш регионам на доплаты — 22,4 млрд рублей.
Пояснять пришлось после выполнения указаний на местах, когда регионы, по словам президента, «развели какую-то канитель» и начали считать вплоть до минут, сколько времени медик провел наедине с больными.