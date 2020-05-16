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16.05.2020 18:10
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Врачи могут пожаловаться на отсутствие обещанных Путиным выплат на портале «Госуслуг»

Минкомсвязи выделило медикам на портале «Госуслуг» специальный раздел, где они могут оставить жалобу на не полученные за работу с коронавирусными больными доплаты.

Об этом в министерстве сообщили 16 мая, уточнив, что раздел уже работает. Портал «Стопкоронавирус.рф» приложил ссылку и добавил, что форма для жалоб появилась после указа больного коронавирусом премьер-министра Михаила Мишустина.

Судя по описанию, врач должен быть зарегистрирован на портале, затем ему необходимо заполнить заявление, указав регион, место работы и месяц, за который обещанные деньги до него не дошли, и ждать ответа.

Ранее российское правительство конкретизировало, что выплаты медики должны получать за сам факт работы, а не исходя из того, сколько именно времени они провели в инфекционных стационарах или машинах скорой помощи. Одновременно с этим кабмин утвердил очередной транш регионам на доплаты — 22,4 млрд рублей.

Пояснять пришлось после выполнения указаний на местах, когда регионы, по словам президента, «развели какую-то канитель» и начали считать вплоть до минут, сколько времени медик провел наедине с больными.

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Комментарии (2)

Агроном аэродрома
Ща госуслуги опять лягут. И, естественно, из за ддос атаки из за бугра.
А наш дядя Михаил
Ну так они (Г.У.) обвалятся ещё дальше. Тем более что воспрянут духом, подозрительно притихшие пенсионеры и мало обеспеченные, по поводу 2000 рб,800 рб. , изъятия из оборота льготных проездных документов на ОТ.
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