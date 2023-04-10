25 мая — круглый стол: «Правда и мифы о сахарном диабете»

По данным ВОЗ, в мире сахарным диабетом страдает более 400 млн человек, в России это заболевание диагностировано примерно у 10,5 млн человек, т.е. примерно у каждого 15-го. В обществе про диабет ходят разные представления — что из них правда, а что — миф, обсудим на круглом столе.
Вопросы для обсуждения:
- Если есть много сладкого — заболеешь диабетом? Лишний вес приводит к диабету.
- Диабетикам надо постоянно брать кровь и измерять сахар — по 10 раз в день?
- Диабет 1 типа опаснее, чем диабет 2 типа.
- Диабетикам нельзя есть сладкое. Даже фрукты надо есть только кислые.
- Лекарства от диабета надо принимать только при повышенном сахаре.
- Больным диабетом грозит потеря зрения и ампутация ног.
- С диабетом нельзя забеременеть и родить здорового ребенка.
- Диабетики всю жизнь делают инъекции инсулина?
- Правильное питание защитит от диабета и поможет его вылечить.
- Если в роду ни у кого не было диабета, то и у меня не может быть.
К участию в круглом столе приглашаются врачи-эндокринологи, нутрициологи, руководители медицинских учреждений.
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Доктор Питер» с анонсированием на «Фонтанке.ру».
По вопросам участия обращаться:
Ирина Егорова, тел. 8–951–640–88–72, egorova@fontanka.ru