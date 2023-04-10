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    25 мая — круглый стол: «Правда и мифы о сахарном диабете»

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    По данным ВОЗ, в мире сахарным диабетом страдает более 400 млн человек, в России это заболевание диагностировано примерно у 10,5 млн человек, т.е. примерно у каждого 15-го. В обществе про диабет ходят разные представления — что из них правда, а что — миф, обсудим на круглом столе.

    Вопросы для обсуждения:

    • Если есть много сладкого — заболеешь диабетом? Лишний вес приводит к диабету.
    • Диабетикам надо постоянно брать кровь и измерять сахар — по 10 раз в день?
    • Диабет 1 типа опаснее, чем диабет 2 типа.
    • Диабетикам нельзя есть сладкое. Даже фрукты надо есть только кислые.
    • Лекарства от диабета надо принимать только при повышенном сахаре.
    • Больным диабетом грозит потеря зрения и ампутация ног.
    • С диабетом нельзя забеременеть и родить здорового ребенка.
    • Диабетики всю жизнь делают инъекции инсулина?
    • Правильное питание защитит от диабета и поможет его вылечить.
    • Если в роду ни у кого не было диабета, то и у меня не может быть.

    К участию в круглом столе приглашаются врачи-эндокринологи, нутрициологи, руководители медицинских учреждений.

    По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Доктор Питер» с анонсированием на «Фонтанке.ру».

    По вопросам участия обращаться:

    Ирина Егорова, тел. 8–951–640–88–72, egorova@fontanka.ru

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