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17.08.2020 19:12
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Тысячи белорусов опять выходят на протесты по всей стране: от Новополоцка до Минска. В столице заметили водометы

Белорусы вечером 17 августа вновь вышли протестовать против итогов выборов президента и насилия на митингах.

Как передает Tut.by, на площади Независимости в Минске собрались уже несколько тысяч человек — и колонны продолжают подходить со всех сторон. На площади работает «свободный микрофон» для выступающих. Прямую трансляцию оттуда ведет «Еврорадио».

Последние дни протесты проходили практически без задержаний и избиений со стороны ОМОНа. Однако сегодня в Минске вновь заметили водометы.

Протесты продолжаются и по всей стране. В Солигорске несколько тысяч человек вышли поддержать решение шахтеров «Беларуськалия» о забастовке.

В Новополоцке к протестующим работникам «Нафтана» вышел председатель Комитета государственного контроля Иван Тертель, его освистали.

Протесты в Белоруссии против Лукашенко и насилия силовиков продолжаются с 9 августа. К протестующим присоединились работники крупнейших предприятий страны, которые начали забастовку. Лукашенко сегодня приехал на Минский завод колесных тягачей, но разговор с рабочими у него не заладился — они продолжали скандировать: «Уходи!»

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Комментарии (16)

baddancer
#чётамусябров
Торин Д
А что за легковые машины с тентами?
Sibir_5e4d67bbb7aea
французские желтые жилеты несколько месяцев бузили.... и всё бестолку..
Ещёв 1887 году Бланк-Ульянов В. говаривал : "мы пойдем другим путём".... А там сейчас нет никого похожих на этих двух братьев...
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