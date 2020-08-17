Тысячи белорусов опять выходят на протесты по всей стране: от Новополоцка до Минска. В столице заметили водометы
Белорусы вечером 17 августа вновь вышли протестовать против итогов выборов президента и насилия на митингах.
Как передает Tut.by, на площади Независимости в Минске собрались уже несколько тысяч человек — и колонны продолжают подходить со всех сторон. На площади работает «свободный микрофон» для выступающих. Прямую трансляцию оттуда ведет «Еврорадио».
Последние дни протесты проходили практически без задержаний и избиений со стороны ОМОНа. Однако сегодня в Минске вновь заметили водометы.
Протесты продолжаются и по всей стране. В Солигорске несколько тысяч человек вышли поддержать решение шахтеров «Беларуськалия» о забастовке.
В Новополоцке к протестующим работникам «Нафтана» вышел председатель Комитета государственного контроля Иван Тертель, его освистали.
Протесты в Белоруссии против Лукашенко и насилия силовиков продолжаются с 9 августа. К протестующим присоединились работники крупнейших предприятий страны, которые начали забастовку. Лукашенко сегодня приехал на Минский завод колесных тягачей, но разговор с рабочими у него не заладился — они продолжали скандировать: «Уходи!»