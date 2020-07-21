Не индексировать зарплаты чиновникам и снизить расходы на вооружение. Минфин придумал, как сбалансировать бюджет после пандемии
Министерство финансов РФ рассчитывает на
«Сократить на
В министерстве полагают, что предложенные меры, а также сокращение ассигнований на госпрограмму вооружений (ГПВ) на
Всего сокращение коснется 50 статей, куда не войдут региональные дотации, социальные пособия, расходы на судебную систему и обслуживание госдолга.
В следующем году сокращение составит 1,428 триллиона рублей, в 2021-м — 1,892 триллиона, а еще через год ассигнования уменьшатся на 1,364 триллиона.