Не индексировать зарплаты чиновникам и снизить расходы на вооружение. Минфин придумал, как сбалансировать бюджет после пандемии

Министерство финансов РФ рассчитывает на 10 % сократить часть расходов в следующие три года, чтобы сбалансировать бюджет.



«Сократить на 10 % незащищенную часть ассигнований федерального бюджета в 2021–2023 годах, отказаться от индексации зарплат чиновников, а также перенести реформу оплаты труда федеральных госслужащих за пределы 2023-го», — цитирует 21 июля новую методику расчета предельных базовых бюджетных ассигнований РБК.

