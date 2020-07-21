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21.07.2020 10:37
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Не индексировать зарплаты чиновникам и снизить расходы на вооружение. Минфин придумал, как сбалансировать бюджет после пандемии

Министерство финансов РФ рассчитывает на 10 % сократить часть расходов в следующие три года, чтобы сбалансировать бюджет.

«Сократить на 10 % незащищенную часть ассигнований федерального бюджета в 2021–2023 годах, отказаться от индексации зарплат чиновников, а также перенести реформу оплаты труда федеральных госслужащих за пределы 2023-го», — цитирует 21 июля новую методику расчета предельных базовых бюджетных ассигнований РБК.

В министерстве полагают, что предложенные меры, а также сокращение ассигнований на госпрограмму вооружений (ГПВ) на 5 % в год помогут сбалансировать федеральный бюджет, который, как ожидается, станет дефицитным из-за COVID-19 и цен на нефть.

Всего сокращение коснется 50 статей, куда не войдут региональные дотации, социальные пособия, расходы на судебную систему и обслуживание госдолга.

В следующем году сокращение составит 1,428 триллиона рублей, в 2021-м — 1,892 триллиона, а еще через год ассигнования уменьшатся на 1,364 триллиона.

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Комментарии (3)

Castor Troy
А если совсем эту сине-зеленую шоблу распустить и в НАТО войти, перестать дотировать всяких мадур и прочих людоедов, прекратить парады ржавых корыт, может вообще как в нормальной стране уровень жизни будет?
dragvs
Готов поспорить что в итоге увеличатся ЗП чиновников и расходы на вооружение. И то и другое вреди экономике. Но можно привлекать сколько угодно экспортов и мнений, но в этой стране все решает одна голова и все зависит от ее адекватности.
houspi
Примерно неделю назад объявили о повышении ЗП госслужащим. Теперь можно объявить что в 2021 году индексировать ЗП не будут.
Ни стыда ни совести.
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