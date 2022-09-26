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    25 октября — круглый стол «Онлайн-торговля в эпоху перемен»

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    Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:

    • Что покупают в интернете — самые популярные товары и продукты?
    • Ушедшие бренды — где продается продукция? Кто их заменит?
    • Особенности взаимодействия маркетплейсов и поставщиков
    • Какие возможности дает параллельный импорт? Как он развивается?
    • Особенности логистики в текущей ситуации? Что происходит на внутреннем и на внешнем рынке? Цепочки и маршруты
    • IT для электронной торговли: задачи и импортозамещение.

    По данным АКИТ, общий объем российской интернет-торговли за первое полугодие 2022 года вырос на 43% и составил 2,3 млн рублей — столько потратили жители страны как на внутренних, так и на зарубежных онлайн-площадках. При этом на внутреннем рынке объем вырос в полтора раза, а вот трансграничная торговля сократилась почти на треть.

    Онлайн-торговле с начала года пришлось столкнуться с рядом вызовов: изменение логистических цепочек, открытие параллельного импорта, колебания потребительского спроса. О том, как развивается онлайн-торговля и что будет дальше

    К участию в круглом столе приглашаются маркетплейсы, магазины онлайн-торговли, логистические компании, IT-компании

    По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»

    Круглый стол пройдет в 12:00 / 25 октября 2022 года

    По вопросам участия обращаться:

    Алмазова Анна,+7 (921) 933–77–12, almazova@fontanka.ru

    План мероприятий

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