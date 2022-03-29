Искусство экономить возвращается. Поделитесь опытом

Можно, конечно, искусственно себя во всём ограничивать, но это обычно не работает и оборачивается куда большими затратами (на психотерапевта, например). Есть вариант с отчаянно подорожавшего импортного перейти на всё российское (вот только оно почему-то тоже дорожает). Приходят на ум и правила экологически чистой жизни — нулевое потребление, вторичное использование, многоразовое вместо одноразового.

найти приличный секонд-хенд или меняться одеждой с друзьями и родственниками;

записаться в библиотеку, ходить на бесплатные культурные мероприятия.

А мы решили спросить наших читателей: вспомните, как вы сокращали расходы в прошлые кризисы? На чем ужимались, а что оставляли на прежнем уровне, чтобы сберечь здоровье и психику? Как смягчить снижение уровня жизни? Советы «больше зарабатывать» и «валить отсюда» — не в этот раз: к сожалению, те же экономисты обещают, что последствия кризиса коснутся всего мира.



Ответы можете оставлять в комментариях, а мы будем внимательно их читать и лучшие опубликуем в материале про то, как экономить. Вот только вспомним свои советские привычки и опыт голодных девяностых.

