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Искусство экономить возвращается. Поделитесь опытом

Экономисты в один голос рассказывают, что нам придется затянуть пояса. Хотя доллар уже упал ниже сотни, не все цены почему-то за ним последовали, да и зарплаты не растут. В такие времена мы обычно озираемся в поисках опоры и обращаемся к своему и чужому опыту прежних лет. А как экономите вы? Пишите в комментариях.

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Фото: freepik.com
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Можно, конечно, искусственно себя во всём ограничивать, но это обычно не работает и оборачивается куда большими затратами (на психотерапевта, например). Есть вариант с отчаянно подорожавшего импортного перейти на всё российское (вот только оно почему-то тоже дорожает). Приходят на ум и правила экологически чистой жизни — нулевое потребление, вторичное использование, многоразовое вместо одноразового.

Еще обычные советы по сбережению средств:

  • готовить дома, причем блины, пироги и супы (обычно это самые дешевые блюда);
  • найти приличный секонд-хенд или меняться одеждой с друзьями и родственниками;
  • записаться в библиотеку, ходить на бесплатные культурные мероприятия.

А мы решили спросить наших читателей: вспомните, как вы сокращали расходы в прошлые кризисы? На чем ужимались, а что оставляли на прежнем уровне, чтобы сберечь здоровье и психику? Как смягчить снижение уровня жизни? Советы «больше зарабатывать» и «валить отсюда» — не в этот раз: к сожалению, те же экономисты обещают, что последствия кризиса коснутся всего мира.

Ответы можете оставлять в комментариях, а мы будем внимательно их читать и лучшие опубликуем в материале про то, как экономить. Вот только вспомним свои советские привычки и опыт голодных девяностых.

Фото: freepik.com

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Комментарии (20)

just.dont
"Хотя доллар уже упал ниже сотни, не все цены почему-то за ним последовали, да и зарплаты не растут."

Ой ну как же так получилось?? Ведь ничего не происходит, и всё кругом хорошо (с).
Alex000
"Хотя доллар упал".
Никуда он не упал. Он "упал" только между экспортёрами, вынужденными продавать за копейки, и прикупающими на этом. Реальный курс ушёл в сторонку.
AlBerkut
Вместо жены и двух любовниц одну из любовниц заменить на герлшеринг уже предлагали? 😉😎
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