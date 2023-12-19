Надо было откладывать с сентября. Или нет? Как не потратить все деньги на Новый год — советы от экспертов

Новый год уже через две недели Фото: Максим Серков / NGS42.RU Поделиться Поделиться





Новогодние праздники — финансово тяжелое время для большинства россиян. Нужно и купить подарки, и накрыть праздничный стол, и хорошо отдохнуть. А потом — дождаться зарплаты в январе. Как не разориться на праздниках и не начать новый, 2024 год с пустыми карманами? Наши коллеги из NGS.RU попросили финансовых экспертов поделиться советами и секретами. Рассказываем подробности.

Составляйте списки Финансовый консультант Ирина Сажина призывает в следующий раз готовиться к Новому году еще в октябре. Она рассказывает, что главный секрет успеха — планирование. Эксперт рекомендует рассчитать, сколько вы будете откладывать, какое устроите застолье, как украсите елку, кому купите подарки. Это поможет сэкономить на ежемесячных тратах.

В бюджет декабря россиянину надо впихнуть в два-три раза больше расходов, чем обычно. Сделать это сложно. А если разделить «новогодние» деньги на несколько месяцев, то получится уже не так страшно. Нужно понимать, что в январе многие получают зарплату меньше, а фрилансеры, например, могут остаться совсем без дохода.

— Январь — это мертвый сезон во многих бизнесах. Потому что в декабре все судорожно стараются выполнить заказы, закрыть год, получить годовую прибыль, всё закрыть, а в январе мы расслабляемся, — отмечает финансовый консультант. Например, чтобы комфортно пережить январь, Ирина начинает откладывать с сентября. Она не тратит всю прибыль, а откладывает наперед. Так получается личный запас на расходы по коммунальным счетам, кредитам, на еду и детей. К советам Ирины Сажениной присоединяется и финансовый консультант Андрей Романьков. По его мнению, лучше, когда у вас есть постоянный семейный бюджет. Но в случае с новогодними праздниками можно составить отдельную смету.

— Для этого не нужны специальные знания бухучета или сложного процента, достаточно будет карандаша, листа бумаги и знаний арифметики за начальную школу, — отмечает мужчина.

В первую очередь надо разделить лист на две половины. Слева написать запланированные траты, а справа — плановые доходы в декабре и январе. Два столбика нужно суммировать и сравнить цифры. В этом случае нельзя забывать про обязательные расходы — ЖКХ, питание, затраты на транспорт и прочее. Если правая часть превышает левую на приличную сумму, то траты надо сокращать.

— То есть секрет оптимального бюджета новогодних и январских праздников в том, что их надо продумывать. Если мы знаем, что в январе деньги поступят позже, и помним, что в декабре надо много потратить, то можно сориентироваться, — добавила Ирина Сажина. Выбирайте подарок с умом Один из самых крупных пунктов в бюджете на декабрь — подарки родным и близким. Андрей Романьков советует дарить не вещи, а эмоции. Часто при подготовке мы думаем, что подарок должен быть осязаемым и дорогим. А еще пытаемся угадать, что нужно нашим близким, о чём они мечтают.

— Фокус в том, что мы не видим, что людям важны не столько сами подарки, сколько эмоции, возможность переживать яркие чувства вместе, а потом делиться впечатлениями о пережитом. Такие подарки сильнее сближают и позволяют дать что-то более важное, чем просто нужная вещь. Совместный выезд на лыжах или в контактный зоопарк, катание на коньках или шашлыки на занесенной снегом даче — вариантов может быть много. Все они подарят незабываемые эмоции и помогут здорово сэкономить в праздники, — отметил Андрей Романьков.



Ирина Сажина поделилась другим лайфхаком, которым начала пользоваться недавно. Консультант советует спрашивать про подарки напрямую родственников и друзей. Иногда ответ может существенно уменьшить расходы на праздник. Оказывается, что у родных совершенно простые и приятные для кошелька запросы. — Пример из жизни: мама разбила свою любимую косметику и попросила ей купить ее в подарок. Вообще прекрасный вариант! Косметика не стоит заоблачных денег, я могу себе это позволить легко, спокойно. Я спросила у дочери, у нее, оказывается, есть огромный прекрасный вишлист. Это простой секрет — спросить, — рассуждает консультант.

Некоторым может подойти другой вариант — установить лимит суммы на подарки. Часто так делают в дружеских компаниях. Это, по словам Ирины, сильно упрощает жизнь. Так же, как и вишлисты — списки с желаемыми подарками.

На подарки часто уходят большие суммы Фото: Александр Ощепков / NGS.RU Поделиться Поделиться





Покупку подарков не стоит откладывать на последнюю неделю перед Новым годом, подчеркивает Ирина Сажина.

— Если заранее спланировать расходы на праздники и всё купить, то вам удастся не только сохранить кучу времени и нервов, но и прилично сэкономить. Ведь в последние дни спрос на всё возрастает в разы и есть риск либо переплатить, либо вообще ничего не найти, — объясняет эксперт.

Импульсивные покупки Списки могут спасти вас от одной из самых опасных вещей для бюджета — импульсивных покупок. Андрей Романьков остерегает от небольших и бесполезных вещей, которыми хочется себя порадовать. В Новый год желание купить себе что-то подобное усиливается.

— Новый год всё-таки, нужно обновить гардероб, гаджет, авто, поблагодарить себя за тяжелый труд в течение года. Как только вы чувствуете в себе этот импульс, задайте себе два простых вопроса: эта покупка учтена в моей праздничной смете? Она мне действительно необходима сейчас? Это даст вам время на раздумья, а в момент, когда вы подключаете аналитические отделы головного мозга, импульсивные желания тают, как мартовский снег. Тут уж маркетологи бессильны, — советует эксперт.

Ирина Сажина добавляет, что импульсивные покупки могут быть полезными, но делать их надо на положительных эмоциях. Такие траты часто приносят пользу, радость и удовольствие. И могут долго послужить. Другое дело, когда покупка совершается в плохом настроении. — На негативе обратная ситуация: ты покупаешь какую-то фигню или себе, или в подарок, которая в принципе будет не нужна, и понимаешь, что слил деньги на какую-то ерунду. Если в позитивной ситуации такие спонтанные покупки дают тебе плюс, то в негативной ситуации, соответственно, они дают тебе такой же минус. Поэтому, чтобы избежать ненужной негативной спонтанности, нужно планировать, составлять список, — повторила консультант.

Осторожно, кредиты Финансовые консультанты подошли к кредитам и кредитным картам по-разному. Ирина Сажина была более категорична и посоветовала ни в коем случае не брать кредиты. — Вы кредит берете и тратите, например, за один день или за неделю, а потом вам его весь следующий год гасить. И стоит ли игра свеч? На мой взгляд, кредиты возможны, но если они целевые: на квартиру, на покупку машины, какого-то серьезного имущества, — рассуждает консультант. Брать кредит на праздник Ирина считает нерациональным. Потому что, когда эйфория от праздников и подарков проходит, остаются ежемесячные платежи. В случае если у вас нестабильное финансовое положение, Ирина советует прибегнуть к экономии, покупке недорогих подарков и отказа от чего-то. Андрей Романьков допускает использование кредитной карточки. Он советует это делать, если ваша сумма расходов превышает доходы, но не более чем на 30% от средних денежных получений.

— При этом на видном месте, например, на холодильнике, нужно повесить напоминание о том, когда заканчивается беспроцентный период по этой карте и сколько денег нужно внести на нее в январе и феврале, чтобы полностью погасить долг. Так вы не забудете про дедлайны и спланируете погашение долга точно в срок, — добавил консультант. Праздничный ужин

Списки можно составить в любое время Фото: Артем Устюжанин / E1.RU Поделиться Поделиться





Ирина Сажина напоминает, что новогодний ужин — это просто ужин. Для многих семей можно оставить в прошлом стол на 10 блюд и слишком дорогие продукты. Вечер можно сделать праздничным, добавив украшения в интерьер, вкусное шампанское и мандарины. А огромное количество продуктов рискует испортиться или грозит перееданием.



Поэтому консультант советует подойти к ужину разумнее. Например, можно приготовить бутерброды, салат, поставить на стол шампанское и фрукты. Тогда не придется неделю доедать то, что осталось.

Развлечения Большим пунктом расходов на новогодние праздники становятся развлечения, их огромное количество, но часть можно заменить на что-то другое — «простые радости», как называет их Ирина Сажина. — Посмотреть фейерверк или запустить его, пойти в парк покататься с горки, поиграть в снежки, сделать снежного ангела, сходить в кино. Устроить зимний пикник около реки или в лесу, например, взять с собой термос, плед. И это всё условно недорогие виды отдыха, доступные всем, — перечислила консультант. Такие развлечения не потребуют больших финансовых вложений, считает Ирина. Избегаем высоких цен

В последние дни в магазинах и торговых центрах ажиотаж Фото: Лина Саитова / 116.RU Поделиться Поделиться





Лучшее решение, чтобы избежать завышенных цен, — купить всё заранее, уверена Ирина. Для этого существуют «черные пятницы». А если вам, например, нужны игрушки для детей, то лучший месяц для покупки — октябрь. В это время на детские товары цены ниже, говорит консультант.

Если вы не успели закупиться на ноябрьские праздники, то стоит анализировать, за что отдаете деньги. Для этого перед покупкой можно посмотреть, где и за сколько продают нужный вам товар. В том числе заглянуть на маркетплейсы. — Когда мне нужно что-то купить, особенно если это что-то масштабное, я делаю анализ средней цены по этому товару. После этого понимаешь, правда ли в магазине продают по акции или стоимость там завышена, — поделилась консультант. Стоит обращать внимание и на акции с распродажами, добавляет консультант. Их можно поймать и во время новогоднего ажиотажа.

Игнорируйте рекламу Андрей Романьков отмечает, что Новый год — это хорошее время для маркетологов. Ведь людям нужно много всего купить.

— Новый год — это время пусть и приятных, но затратных хлопот. Нужно подготовиться к празднику детей в детском саду и школе, подарить коллегам сувениры, скинуться на корпоратив, не забыть про родных и близких. А еще новогодний стол, наряды, абонемент в фитнес-зал, чтобы привести себя в форму, билеты на концерты и каток. Кажется, что круговороту покупок не будет конца, — рассуждает эксперт.

Во время новогодних праздников поток рекламы мотивирует на траты. Но Андрей Романьков настаивает: нужно помнить, что праздники пройдут, а долги останутся. И перед праздничными днями надо подумать и об экономии.