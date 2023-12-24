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    Новый год

    Успеть всё. Адвент-календарь «Фонтанки», чтобы дожить до Нового года и не сойти с ума

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    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
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    До Нового года — ровно неделя. Это самые тревожные дни — времени на подготовку к главному семейному празднику года, кажется, еще достаточно. Но ведь и работу никто не отменял, а там — годовые отчеты, итоговые показатели, нормы и планы. Как все успеть, ничего не забыть, поймать новогоднее настроение и не лишиться при этом последних нервных клеток? Мы не знаем, сами каждый декабрь вывозим на морально-волевых. Поэтому ловите адвент-календарь «Фонтанки». Каждый день — полезные напоминания, более-менее осмысленное планирование и лучи поддержки. Делали, как для себя.

    Понедельник, 25 декабря

    Поздравляем: предновогодний марафон начинается! Главное — спокойствие.

    Вот, что нужно сделать сегодня:

    • составить список тех, кому вы хотите сделать новогодний подарок;
    • прикинуть варианты этих самых подарков;
    • поискать вещи из получившегося списка на маркетплейсах, где доставка займет не более трех дней.

    Сделали? Вы молодец, мы вами гордимся! Хватит с вас праздничной суеты на сегодня.

    А что делать, если новогоднего настроения нет? Вот, что советует наш эксперт, врач-психиатр, психотерапевт Анастасия Трещевская:

    «Мозг работает на выполнение задачи. Если ты с собой договорился: хочу такой вот Новый год, мозг начинает выстраивать вокруг воображаемой идеи некий алгоритм. Это как приготовить блюдо по рецепту или построить маршрут в навигаторе.

    Подсознание подсказывает, оно реагирует и на запах мандаринов и ели, и на Jingle Bells с «В лесу родилась елочка», и на гирлянды на улицах, только надо, чтобы человек его услышал. Мозг воспринимает реальность мультисенсорно: мы глазами — смотрим, ушами — слышим, руками — трогаем, носом — нюхаем, на вкус — пробуем. И все эти органы чувств нам надо порадовать. Если все сложится, праздник будет.

    Когда ты говоришь себе: «Хочу радости в Новый год!» — ты ее получишь».

    А вот по этой ссылке вы найдете рецепты этой самой радости: как быстро и без нервов украсить дом, что приготовить к новогоднему столу, чем украсить елку.

    Здесь лежит памятка, какие подарки дарить детям (особенно чужим):

    А человеку понимающему можно подарить... да хоть козу из зоопарка. Что? Да! Смотрите, как это можно сделать (а главное — обосновать).

    Список дел на 26 декабря мы опубликуем завтра.

    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

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