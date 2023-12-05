Производители рассказали, как подорожало шампанское перед Новым годом в Петербурге

Средняя стоимость российского шампанского в Петербурге за год выросла на 5%. Об этом рассказали 5 декабря в ассоциации производителей «Руспродсоюз».
Средний ценник игристого в Северной столице составил 520,6 руб. Для сравнения, в Москве главный новогодний напиток стоит 541,6 руб., в среднем по стране — 465,6 руб. Рост цен составил 6,25%.
Самое дорогое шампанское продается на Чукотке. Средняя цена бутылки игристого в Анадыре составляет 757,2 руб.
Дешевле всего — в Югре. В городе Белоярский бутылку можно купить всего за 310,9 руб.
Перед Новым годом цены на главный праздничный напиток вряд ли вырастут, считает зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов. «В декабре шампанского традиционно продается в разы больше, чем в любой другой месяц. Бизнес зарабатывает на объемах продаж», — отметил он. Кроме того, большинство сезонных категорий в преддверии новогодних праздников реализуются по скидкам и акциям, добавил эксперт.