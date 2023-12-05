Производители рассказали, как подорожало шампанское перед Новым годом в Петербурге

Средняя стоимость российского шампанского в Петербурге за год выросла на 5%. Об этом рассказали 5 декабря в ассоциации производителей «Руспродсоюз».

Средний ценник игристого в Северной столице составил 520,6 руб. Для сравнения, в Москве главный новогодний напиток стоит 541,6 руб., в среднем по стране — 465,6 руб. Рост цен составил 6,25%.

Самое дорогое шампанское продается на Чукотке. Средняя цена бутылки игристого в Анадыре составляет 757,2 руб.

Дешевле всего — в Югре. В городе Белоярский бутылку можно купить всего за 310,9 руб.