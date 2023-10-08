«Мы все навещаем эту козу». Как обычные петербуржцы становятся опекунами животных из Ленинградского зоопарка

Волк, коза или пиранья — петербуржцы могут выбрать себе питомца из Ленинградского зоопарка. Ежемесячный денежный перевод покрывает то, что не предусмотрено бюджетом. Для самых ответственных и любопытных это возможность позаботиться о животном. Например, привезти с Камчатки такую игрушку, которую вряд ли купят на бюджетные деньги. «Фонтанка» рассказывает о том, как устроена опека в Ленинградском зоопарке и почему петербуржцы жертвуют деньги животным.

Родители из 25-й школы не сразу поняли идею с подопечным из зоопарка. Еще куда ни шло, опекать благородное животное: льва или волка, но им досталась камерунская коза. С мая деньги, вырученные на школьных благотворительных ярмарках или от сбора макулатуры, начали направлять рогатой Марфе. Постепенно забота о козе стала объединять детей и взрослых. Учителя с детьми стали регулярно навещать животное и помогать не только деньгами, но и «вкусняшками».



«Нельзя сказать, что все прям загорелись сразу, нет, — говорит директор 25-й школы Анна Петрова. — Но это, как в любом деле, надо просто начать, завести процесс и дальше всё пойдет. Мы работаем с детьми с особенностями. У нас есть проект «Я волонтер». Мы учим детей заботиться, ухаживать, любить. Устраиваем благотворительные ярмарки. Средства, которые выручаем, отправляем на козочку. Плюс, когда идет сбор урожая на дачах, мы делаем такие дни, когда дети приносят фрукты, овощи с огорода, и мы торжественно везем это в зоопарк и дарим собранное зоопарку. Сейчас у нас этот проект активно продвигается и сами сотрудники школы уже ходят со своими детьми. Мы все навещаем эту козу. У нас программа — дружба с козой Марфой».



Программа опеки животных в зоопарке существует с 1998 года. Активно развивать ее стали в прошлом году. Тогда после скандала с «хамелеонами и миллионами» уволили директора Ирину Скибу. На ее место пришел Юрий Журавлев.

Сейчас под программу опеки создан специальный отдел. Он занимается привлечением к благотворительности как юридических лиц, так и обычных петербуржцев. В учреждении говорят, что бюджетное финансирование выделяется не в полном объеме, а программа «дает возможность всем поучаствовать в жизни зоопарка, помочь в улучшении условий содержания животных».



Стоимость содержания для каждого животного рассчитывается индивидуально, в нее входят питание, обогащение среды, ветеринарное обслуживание, затраты на электроэнергию и частичная оплата труда сотрудников, обеспечивающих уход.



Сейчас в зоопарке 26 кандидатов на опеку: от броненосца до альпаки. Опека крокодила обойдется в 17 500 рублей в месяц, индюка домашнего — 3600, угольной черепахи Микеланджело — 6300, тигрового питона — 9200. Опекуны могут бесплатно посещать зоопарк, в зависимости от стоимости договора опеки приводить с собой от одного до трех человек.



«Петербуржцы, как правило, выбирают маленьких животных. Не все могут позволить себе взять, например, хищное животное. Опека его будет дороже, потому что хищники нуждаются в мясном рационе. Цены на мясо сейчас велики», — рассказал «Фонтанке» начальник отдела «Опека» Александр Бубличенко.

Бизнесмен Андрей Певцев стал исключением, у него под опекой находится волк Сумрак. Сумрака и его брата Мрака привезли в Петербург из Псковской области малышами. Сотрудник зоопарка выкармливал их из бутылочки.

«У меня хаски, поэтому решил такое животное взять под опеку. Опекаю его с мая прошлого года. Получается, Сумраку год был 6 июня, а у моего хаски два года было в этом же месяце, — говорит Андрей. — Я читал, что "Сумрак" — самая дальнобойная винтовка снайперская на сегодня в России. Это символично».

По словам главы отдела опеки, выбираемое петербуржцами животное номинально. По факту все поступившие деньги распределяются на нужды первой необходимости.



«Всем животным мы в любом случае даем всё необходимое. Средства, получаемые от договора опеки, расходуются на уставные задачи зоопарка: улучшение содержания или лечение тех, кому на данный момент это больше нужно, — отмечает Бубличенко. — По сути опекун через свое животное жертвует зоопарку и зоопарк уже распределяет средства в зависимости от необходимости. Привязка к животным номинальная. Кто-то хочет видеть табличку со своим именем у вольера, это такая приятная фишечка для опекуна. Некоторые животные являются символами компаний, что приводит к нам бизнес».



Петербурженка Мария не захотела, чтобы ее инициалы красовались рядом с ее подопечной пираньей. Она рассказала, что для не важнее было помочь и она не хотела «выпячивать» свое имя.

«Мы сидели 1 сентября в кафе недалеко от зоопарка. И тут мой друг вспомнил, что в зоопарке родился детеныш манула. У нас была пара часов, и мы пошли в зоопарк. За двоих отдали 1200, а прикольно было бы, если бы были абонементы в зоопарк, — рассказывает петербурженка Мария. — Абонементы не нагуглили, зато нагуглили программу опеки. Почитали, нам понравилась идея, что можно кому-то помочь — моя эмпатия к животным гораздо сильнее, чем к людям. Я выбрала себе фруктовую пиранью паку. Логика была простая: есть определенная сумма, которую я готова тратить на это в месяц. Паку недорогая, да еще и пиранья. Я посмотрела на нее и подумала: "Кто ж ее возьмет". Мой друг выбрал желтопятнистого варана, очень красивого».



Петербурженка Лариса четвертый год является опекуном. У нее двое подопечных: якутский бык Мааны и буроголовый тамарин Маугли (вид игрунковых обезьян из рода тамаринов). Петербурженка не только переводит зоопарку ежемесячно 15 тысяч рублей, но и рассказывает в блоге о том, как дела у ее подопечных. Старается радовать их подарками по праздничным поводам и без.



«По моей просьбе сотрудники говорят мне, в чем нуждаются мои подопечные, что я могу им подарить. С Маугли я не контактирую, ему не положено. А быку на день рождения мне разрешают морковочку дать, яблочки. Щетку ему делала, тоже подарок, чтобы он шерсть чесал. Мне сказали, что для игр ему нужен шар. Я нашла на Камчатке буйки иностранного производства, так сказать, огромные и прекрасные. Притащила их в Петербург, оказывается, даже они ему не подходят, он слишком тяжелый и просто их испортит. Пришлось отдать козам, — рассказывает Лариса. — Я участвую, мне интересна жизнь моих животных. Я не претендую на то, чтобы они меня узнавали. Для этого нужно рядом с клеткой сидеть, у меня такой возможности нет. Мне интересна жизнь нашего зоопарка, надеюсь, он станет лучше».