«Мы все навещаем эту козу». Как обычные петербуржцы становятся опекунами животных из Ленинградского зоопарка

Волк, коза или пиранья — петербуржцы могут выбрать себе питомца из Ленинградского зоопарка. Ежемесячный денежный перевод покрывает то, что не предусмотрено бюджетом. Для самых ответственных и любопытных это возможность позаботиться о животном. Например, привезти с Камчатки такую игрушку, которую вряд ли купят на бюджетные деньги. «Фонтанка» рассказывает о том, как устроена опека в Ленинградском зоопарке и почему петербуржцы жертвуют деньги животным.
Родители из
«Нельзя сказать, что все прям загорелись сразу, нет, — говорит директор
Программа опеки животных в зоопарке существует с 1998 года. Активно развивать ее стали в прошлом году. Тогда после скандала с «хамелеонами и миллионами» уволили директора Ирину Скибу. На ее место пришел Юрий Журавлев.
Сейчас под программу опеки создан специальный отдел. Он занимается привлечением к благотворительности как юридических лиц, так и обычных петербуржцев. В учреждении говорят, что бюджетное финансирование выделяется не в полном объеме, а программа «дает возможность всем поучаствовать в жизни зоопарка, помочь в улучшении условий содержания животных».
Стоимость содержания для каждого животного рассчитывается индивидуально, в нее входят питание, обогащение среды, ветеринарное обслуживание, затраты на электроэнергию и частичная оплата труда сотрудников, обеспечивающих уход.
Сейчас в зоопарке 26 кандидатов на опеку: от броненосца до альпаки. Опека крокодила обойдется в
«Петербуржцы, как правило, выбирают маленьких животных. Не все могут позволить себе взять, например, хищное животное. Опека его будет дороже, потому что хищники нуждаются в мясном рационе. Цены на мясо сейчас велики», — рассказал «Фонтанке» начальник отдела «Опека» Александр Бубличенко.
Бизнесмен Андрей Певцев стал исключением, у него под опекой находится волк Сумрак. Сумрака и его брата Мрака привезли в Петербург из Псковской области малышами. Сотрудник зоопарка выкармливал их из бутылочки.
«У меня хаски, поэтому решил такое животное взять под опеку. Опекаю его с мая прошлого года. Получается, Сумраку год был 6 июня, а у моего хаски два года было в этом же месяце, — говорит Андрей. — Я читал, что "Сумрак" — самая дальнобойная винтовка снайперская на сегодня в России. Это символично».
По словам главы отдела опеки, выбираемое петербуржцами животное номинально. По факту все поступившие деньги распределяются на нужды первой необходимости.
«Всем животным мы в любом случае даем всё необходимое. Средства, получаемые от договора опеки, расходуются на уставные задачи зоопарка: улучшение содержания или лечение тех, кому на данный момент это больше нужно, — отмечает Бубличенко. — По сути опекун через свое животное жертвует зоопарку и зоопарк уже распределяет средства в зависимости от необходимости. Привязка к животным номинальная. Кто-то хочет видеть табличку со своим именем у вольера, это такая приятная фишечка для опекуна. Некоторые животные являются символами компаний, что приводит к нам бизнес».
Петербурженка Мария не захотела, чтобы ее инициалы красовались рядом с ее подопечной пираньей. Она рассказала, что для не важнее было помочь и она не хотела «выпячивать» свое имя.
«Мы сидели 1 сентября в кафе недалеко от зоопарка. И тут мой друг вспомнил, что в зоопарке родился детеныш манула. У нас была пара часов, и мы пошли в зоопарк. За двоих отдали 1200, а прикольно было бы, если бы были абонементы в зоопарк, — рассказывает петербурженка Мария. — Абонементы не нагуглили, зато нагуглили программу опеки. Почитали, нам понравилась идея, что можно кому-то помочь — моя эмпатия к животным гораздо сильнее, чем к людям. Я выбрала себе фруктовую пиранью паку. Логика была простая: есть определенная сумма, которую я готова тратить на это в месяц. Паку недорогая, да еще и пиранья. Я посмотрела на нее и подумала: "Кто ж ее возьмет". Мой друг выбрал желтопятнистого варана, очень красивого».
Петербурженка Лариса четвертый год является опекуном. У нее двое подопечных: якутский бык Мааны и буроголовый тамарин Маугли (вид игрунковых обезьян из рода тамаринов). Петербурженка не только переводит зоопарку ежемесячно 15 тысяч рублей, но и рассказывает в блоге о том, как дела у ее подопечных. Старается радовать их подарками по праздничным поводам и без.
«По моей просьбе сотрудники говорят мне, в чем нуждаются мои подопечные, что я могу им подарить. С Маугли я не контактирую, ему не положено. А быку на день рождения мне разрешают морковочку дать, яблочки. Щетку ему делала, тоже подарок, чтобы он шерсть чесал. Мне сказали, что для игр ему нужен шар. Я нашла на Камчатке буйки иностранного производства, так сказать, огромные и прекрасные. Притащила их в Петербург, оказывается, даже они ему не подходят, он слишком тяжелый и просто их испортит. Пришлось отдать козам, — рассказывает Лариса. — Я участвую, мне интересна жизнь моих животных. Я не претендую на то, чтобы они меня узнавали. Для этого нужно рядом с клеткой сидеть, у меня такой возможности нет. Мне интересна жизнь нашего зоопарка, надеюсь, он станет лучше».
Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»