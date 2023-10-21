Выводит пятна, удаляет засоры и лечит рак: 10 необычных методов применения порошка, который есть в каждом доме

Одна из главных ассоциаций, которая возникает у людей при слове «Башкирия», — это башкирская сода, ее упаковку видел каждый россиянин. Обычно она используется для приготовления пищи, но многие находят ей очень неожиданные применения. Наши коллеги из UFA1.RU собрали 11 самых странных из них. А заодно попросили медиков прокомментировать эти способы, а вдруг опасно для здоровья?
Сода с чаем
Обычно соду используют для приготовления выпечки, чтобы тесто стало пышным, но жизнь нашла для нее и другие применения. Например, есть люди, которые добавляют ее в чай. Да, это странно, но так делали еще во времена СССР. Якобы сода помогает вытянуть из чая лишний пигмент и кофеин. Однако врач-гастроэнтеролог Алия Сагдатова не советует так делать.
— Прием соды с чаем оказывает негативный эффект на слизистую желудка. При длительном использовании соды нарушается стул и замедляется эвакуация пищи из желудка, — говорит эксперт.
Пить раствор соды
Впрочем, некоторые продолжают считать, что сода оказывает хороший эффект на организм и даже предотвращает рак. Кто-то не прочь попить соду и без чая, в виде раствора с водой.
— Мне на прошлой работе женщина говорила, что можно пить соду, чтобы таким образом загасить излишнюю кислотность среды в желудке при гастрите, — делится читательница.
— У меня есть пара знакомых, которые пьют соду и говорят, что это классно, — говорят другие.
Этого гастроэнтеролог делать категорически не рекомендует.
— Для снижения кислотности в желудке при гастрите или язвенной болезни принимать раствор соды противопоказано. Гидрокарбонат резко повышает щелочность в желудке, запускаются защитные механизмы: повышается выработка соляной кислоты, усиливаются воспаление и боль, — говорит Алия Сагдатова. — К тому же в большом объеме выделяется углекислый газ, который вызывает появление отрыжки, вздутие в животе и боли по ходу кишечника.
Купаться в ваннах с содой
Одна из читательниц рассказала о другом странном способе использования соды — высыпать ее в ванну с водой и расслабляться, лежа в ней. В необычном лайфхаке жительница Уфы и сама не уверена, поскольку так делала ее знакомая.
— У меня была подруга-флористка, десять лет занималась цветами, и у нее началась аллергия. Вместо похода к врачу она закидывалась антигистаминками и топила за ванны с содой, — вспоминает она.
Задумка такова, что сода должна положительно повлиять на кожу. Помог ли такой способ женщине, неизвестно.
— У нее в тот момент уже был аллергический дерматит, кожа бы, скорее всего, только пострадала от соды, — продолжает уфимка. — Я знаю, что сода смягчает кожу, она же основной ингредиент бомбочек для ванны. Но в этом случае, наверное, стало бы только хуже.
Полезны ли такие ванны на самом деле, нам рассказала аллерголог-иммунолог НИИ медицины труда и экологии человека Эльвира Кабирова.
— Щелочные ванны, следуя законам осмоса, вытягивают кислоты и шлаки из кислой среды — нашего тела, в среду щелочную — раствор соды. Кислотно-щелочной баланс является показателем состояния организма; повышенную кислотность связывают с процессами старения и развитием различных заболеваний, кислая среда идеальна для вредных бактерий, грибков и раковых клеток, — говорит она.
По словам эксперта, содовые ванны помогают избавиться от отеков, улучшить кровоснабжение, очистить лимфу и расслабиться. Также они помогут при отравлении: достаточно провести в щелочной ванне около получаса. Одно но — астматикам от такого способа лучше воздержаться.
— Щелочные ванны с содой способствуют выведению пигментных пятен на коже, снимают боль в мышцах после физических нагрузок, укрепляют ногти, размягчают огрубевшую кожу и натоптыши. Но они только облегчают состояние при аллергических реакциях и экземе, а не лечат ее, — добавляет врач.
Средство от зуда
Многие считают, что сода помогает от зуда на коже, если он вызван, допустим, укусом комара.
— Я развожу соду с водой до состояния каши, потом можно намазать на зудящее место, станет легче, — говорит читательница UFA1.RU.
Прежде чем воспользоваться этим советом, посмотрите комментарий аллерголога выше.
Раствор для полоскания горла
Самый, пожалуй, традиционный вариант использовать соду в каком-либо лечении — это раствор для полоскания горла. По рецепту на стакан теплой воды приходится одна чайная ложка соли, половина ложки соды и одна-две капли йода. Получившейся смесью можно полоскать горло 3–4 раза в сутки, чтобы облегчить боль.
— Мне еще в детстве так посоветовал делать врач, — говорит уфимка. — Полоскание при боли помогает, но сода, если честно, почти не чувствуется.
Усилитель для клея
Со здоровьем разобрались, настала пора взяться за починку и уборку. В бытовом смысле использование соды более понятно. С помощью нее можно что-нибудь почистить, сделать скраб для лица или приготовить бомбочку для ванны. Одно из необычных свойств соды — зафиксировать ею клей.
— Я на работе часто использую соду и клей, чтобы получилось «каменное» соединение, — рассказала еще одна читательница.
В фиксации клея регулярно нуждаются различные мастера. Мы обратились к Игорю, мастеру по реставрации обуви. Он рассказал, что в профессиональной среде для необходимого эффекта используют специализированные средства.
— Конечно, мы всю обувь содой сначала посыпали, — смеется он. — А вообще на самом деле мы так не делаем. У нас всегда есть специальный спрей, который помогает клею схватиться быстрее.
Объяснение от инженера внесло чуть больше ясности. Сергей добавил, что такой способ сработает не с любым клеем.
— Клеи разные бывают, сода не всегда поможет загустить их. Но если в составе клея есть этилцианоакрилаты, то может сработать. Сода работает для них как загуститель, плюс нерастворенные части соды заполняют дополнительный объем. При реакции еще температура повышается, из-за чего она быстрее проходит, и клей твердеет.
Нейтрализатор запахов
Сода является неплохим нейтрализатором запахов. Какой-то раствор для этого не всегда требуется: порошок соды засыпают в ботинки и заливают в термосы.
— Можно насыпать ее в блюдце и поставить в холодильник, чтобы избавиться от неприятного запаха, — поделилась домохозяйка. — Еще убираю запах из банок от солений, сполоснув водой с содой. Можно также споласкивать емкости, в которых что-то испортилось, сода будет в комочки сворачиваться.
Чтобы подтвердить или опровергнуть это свойство соды, мы обратились к мастеру по клинингу Разифе.
— Может, этот способ работает, но я про такое не слышала и сама не использовала, — говорит эксперт.
Средство против пятен
Еще читатели рассказали, что сода отлично помогает отстирывать пятна. Например, желтоватые следы пота: четыре столовые ложки соды нужно положить в один стакан воды, а затем с помощью зубной щетки нанести на пятно.
— Слышала, что этот способ помогает убрать пятна красного вина с белого дивана, если успеть до высыхания и пропитывания, но сама не проверяла, — говорит жительница Уфы.
По словам мастера по клинингу, здесь есть несколько нюансов.
— Я не слышала, чтобы пятна от вина отстирывали содой. Из подручных средств здесь больше подходит соль, она вытягивает влагу, — объясняет Разифя.
Мы также обратились к химику. С его точки зрения, способ оказывается не совсем рабочим.
— Сода — это гидрокарбонат натрия, он вряд ли способен удалить запах или пятна, тем более от вина. Для этих случаев с большей вероятностью подойдет перекись водорода, для удаления пятен точно. Лучше всего здесь использовать окислители типа стирального порошка, — говорит эксперт.
Размягчитель засоров
С помощью соды можно прочищать засоры в трубах. Нужно смешивать соду и воду до состояния суспензии, затем вылить это в слив. Его стоит заткнуть чем-нибудь, а затем смыть размягчившийся засор горячей водой. Воду можно заменить на что-нибудь другое.
— Сода и сок лимона сантехнику хорошо очищают. Также можно использовать лимонную кислоту или просто соду, — говорит читательница.
Профессионалы, правда, не советуют злоупотреблять этим способом.
— Если не соблюсти пропорции, сода скомкуется и устроит еще больший засор, — подсказали нам сантехники. — Лучше использовать тросики для чистки труб, или, если засорился сифон, снять его и промыть отдельно.
Чистка серебра
Про сантехнику мы поняли, но также, по мнению некоторых, сода поможет привести в нормальный вид серебряные украшения или посуду.
— Сода хорошо очищает серебро. Нужно сделать раствор и подержать в нем несколько часов то, что нужно почистить. С посудой тоже работает, — говорит одна из домохозяек.
Разифя частично подтвердила этот лайфхак.
— Со столовыми приборами, честно, не пробовала использовать соду, но обычную посуду можно с нею мыть, — говорит она. — Сода довольно хорошо отбеливает тарелки и чайнички.
— Насчет очистки серебра — тут подойдут и зубная паста, и лимонная кислота, и сода, — добавляет химик Артур. — Для очищения главное — это абразив.