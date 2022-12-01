«Праздновать будем, но поскромнее». Как изменились новогодние траты россиян

Фото: Артем Геодакян/ТАСС Поделиться Поделиться





Россияне и петербуржцы уже начали подготовку к новогодним праздникам, причём гораздо активнее, чем в прошлом году. Скупают украшения, сладкие подарки, туры по России и услуги Дедов Морозов и Снегурочек. Скупать-скупают, но стараются искать подешевле.



«Фонтанка» изучила данные статистики по покупкам в преддверии новогодних каникул и узнала, что в 2022 году ждать от застолья, а чего — в подарочной упаковке.

«Сейчас доминирующий тренд — режим экономии, траты в лучшем случае будут на уровне прошлого года»,— считает экономист Никита Масленников. С цифрами руках и данными ретейлеров «Фонтанка» подсчитала эту экономию «в граммах».



Бери побольше, да подешевле



Средний чек на дорогие праздничные товары в этом году значительно упал. В сервисе «Чек Индекс» (изучает потребительскую активность на базе агрегированных данных «Платформы ОФД» — более 50 млн кассовых чеков ежедневно) сравнили траты россиян на новогодние позиции в чеках в период с 1 по 20 ноября в 2021 и 2022 году. Если коротко: даже подскочившие цены не дают продавцам нарастить выручку по большинству традиционных новогодних товаров — покупатели слишком активно ищут, где дешевле.



Возьмем самый главный атрибут Нового года. Средний чек на искусственные ели сейчас — 3251 рубль, что на 7% ниже, чем в прошлом году. А поскольку и объем продаж в штуках оказался ниже на 5%, в итоговом денежном выражении трат стало меньше — на 17%.

При этом и с живыми ёлками в этом году могут быть проблемы. ФГБУ «Рослесинфорг» предупредил о снижении предложения импортных деревьев на рынке и о возможном росте цен на заграничные ели и пихты. Их недостаток будут компенсировать минимум 50 тысячами заготовляемых в лесхозах отечественных елей, сосен и пихт. Но с каждым годом их покупают все меньше и меньше. Так, в 2019 году было заготовлено 78 тысяч деревьев, в 2020 — всего 62 тысячи, а в прошлом году не набралось и 50 тысяч.



Подешевле ищут и салюты и фейерверки: средний чек — 825 руб, на 10% ниже, чем в прошлом году. Средняя стоимость купленной в этом году петарды и вовсе рухнула на 51%. Торговцев пиротехникой спасает только то, что перейдя в более дешевый сегмент, покупатели все же набирают ее побольше: на 26% — салютов и на 19% — петард.



А вот шампанского стали брать и меньше, и дешевле: объём продаж упал на 6%, средний чек — на 3%, до 374 рублей. Нехватку игристого компенсируют мандаринами. На них спрос вырос сразу на 15%, а средняя стоимость покупки — на 10%.



Средний размер трат на новогоднюю программу минимум составил 5123 рубля, что на 6% ниже уровня прошлого года, подсчитали в «Чек Индексе».

Средний чек действительно упал: все хотят купить подешевле, увеличивается число магазинов, которые люди обходят, чаще используют разные скидки, кэшбэки, акции, «Чёрные пятницы», объяснил экономист Никита Масленников. На эти влияет падение зарплат и доходов: на сентябрь реальная зарплата снизилась на 2,4%, а реальные располагаемые доходы населения за третий квартал упали на 3,4%.



«Ажиотаж растет, а средний чек падает. Этот тренд сохранится до конца года. Почему отказываться от праздника? У людей настолько сильная перегруженность негативными эмоциями, что они в праве ожидать, что удастся хоть чуть-чуть перевести дух. А вот как, что, чего, сколько, особенно на столе, что с подарками — это уже вопрос другой. Праздновать будем, но чуть-чуть поскромнее», — подчеркнул он.

Чуть ли не единственное, на что россияне стали тратить реально больше — новогодние украшения: средний чек на гирлянды составил 482 рубля, что на 2% больше, чем в прошлом году, а спрос вырос на 22%. Ёлочные шары стали скупать на 33% активнее, новогодние звёзды — на 55%. На последние средний чек вырос за год на 26% — до 287 рублей. Однако, конечно, в общей структуре трат все это очень небольшой процент, который общей погоды не делает.



Не так дорог подарок, как дорого внимание

По оценке экономиста Петра Арефьева, средняя цена подарка в этом году снизилась на 20–30%. Этому, разумеется, есть простое объяснение.

На общем фоне неопределенности и тревоги, россияне думают не только о том, что подарить, но и о том, на что. О том, что общий уровень тревожности в обществе напрямую влияет на потребительскую активность, «Фонтанка» уже разбиралась. Последние замеры «Фонда «Общественное мнение»» показывают, что достигнув пика на волне частичной мобилизации, этот уровень пошел было на спад, но к концу ноября вновь резко взлетел. Разумеется, это влияет и на траты при подготовке к Новому году.

«Здесь важна и доступность товара. У многих могут быть проблемы, например, с косметикой для женщин. Купить можно, но это уже совершенно другие цены, естественно, выбирают какой-то более-менее щадящий вариант»,— объяснил Никита Михалков.



По мнению экспертов, многие начали закупку подарков уже сейчас, чтобы не упустить скидки и отхватить что-то подешевле. Во время «Черной пятницы» 25 ноября покупатели магазинов, по данным «Первого ОФД» (входит в группу компаний ВТБ), потратили более 13 млрд рублей, что на 11% больше, чем в прошлом году. Общее количество платежей в онлайн-магазинах выросло на 41%, пишет Retail.ru со ссылкой на исследование «ЮMoney». Однако и здесь набирали дёшево и сердито: количество купленных товаров в шутках действительно увеличилось на 80%, а вот средний чек сократился на 14%, по сравнению с прошлогодней распродажей — до 1 050 рублей.

В основном скупали одежду — траты на неё выросли на 12%. Зато новую технику под новогодней ёлкой, похоже, ждать стоит меньше. Траты на неё упали на 13%, сразу в 5 раз упал спрос на планшеты и электронные книги, в два раза — на видеотехнику и гаджеты, на четверть — на видеокамеры, ноутбуки, компьютеры и телевизоры.



Зато выросли продажи в ювелирных — сразу на 81%. Но колечки и серёжки выбирают подешевле: средний чек уменьшился на 17%, до 3 891 рубля, посчитали в «ЮMoney».

Что скупают, не жалея денег, так это сладости, отметили в «Ашане». В магазине продажи сладких новогодних подарков выросли сразу на 30–40%.



Ретейлеры не отмечают

Однако ретейлерам сейчас приходится несладко, считает Петр Арефьев. Обычно уже в конце ноября было очень много новогодних распродаж, а сейчас у потребителя в планах только самое необходимое: и в плане покупок, и в плане застолий.

«Проводить новогодние распродажи стало невыгодно для магазинов — доходы снижаются, спрос сужается. Новогодние праздники стали проходить скромнее и это, конечно, не очень хорошо для магазинов, а особенно для магазинов подарков»,— отметил экономист.

При этом цены на новогодние товары не так уж и выросли, рассказали в «Ашане». «Учитывая, что много импорта на сегодня не отгружается, в целом ценовая корзина осталась на прежнем уровне в сравнении с 2021 годом. Если говорить про новогодние товары, резервы и закупки делаются за год до начала продаж. То есть, заказы китайским поставщикам были сформированы еще в январе-феврале, поэтому цены в магазинах остались на уровне прошлого года»,— объяснили в магазине.



Однако ассортимент новогодних товаров уже сократился из-за санкций и проблем с логистикой. Западные бренды значительно сократили объем поставок, а некоторые отказались работать совсем, рассказали в «Максидоме». Им ассортимент восстановить удалось, однако продажи новогоднего ассортимента в этом году сократились на 15–20% в сравнении с прошлым ноябрем.

«Ожидаемо, многие люди решили отложить «на потом» крупные инвестиции в празднование Нового года. В наибольшей степени падение продаж ощущается по дорогим товарам, например, продажи искусственных елей сократились на 40%. Товары с меньшей стоимостью продаются лучше», — отметили в магазине.

Праздник к нам приходит



По данным Госкомитета по туризму, темпы бронирования новогодних туров к концу ноября уже были оживленными: растёт количество групповых броней и поездок, хотя бы на 5–6 дней. В «Чёрную пятницу», по данным исследования ВТБ, расходы на бронирования отелей выросли на 42% в сравнении с прошлым годом. Едут россияне, правда, в основном не на заграничные курорты, а по городам России: на путешествия по стране приходится 97% бронирований, посчитали в Туту.ру.



В этом году из новогодних туров лидирует Краснодарский край, Домбай, Чегет, «хорошие перспективы» у Шерегеша, считают в «Ассоциации туроператоров». Петербуржцы тоже если не выезжают, то ждут гостей: в период с 29 декабря по 8 января больше всего билетов купили из Москвы в Петербург, отметили в Туту.ру. Второе место по числу купленных туров в Петербург занял Ростов-на-Дону, третье — Казань. Из зарубежных направлений самый востребованный Минск.

При этом и выезды по России сейчас — удовольствие не из дешевых. Средняя стоимость ночи в российских отелях в период праздников сейчас 5,4 тысячи рублей, что на 35% больше в сравнении с прошлым годом, следует из данных Ostrovok.ru. Средний чек бронирования вырос на 81% — до 19 тысяч, продолжительность проживания — с 2,6 до 3,3 ночей. Новогодние туры в среднем обходятся в 68,1 тысячу рублей, на 38,1% дороже.



Однако, по мнению экспертов, для туроператоров даже в условиях роста цен ситуация далеко не такая радужная. Те, кто хочет и может себе позволить новогодний отдых за пределами родной квартиры, конечно, уезжают, но в целом спрос существенно сократился в 2022 году, считает Никита Михалков.

«Сейчас редко кто выезжает на Новый год из своего города, гораздо меньше новогодних путешествий — в основном проводим время дома. До 2020 года все в основном выезжали, а после этого произошло много событий, которые сократили мобильность россиян»,— отметил Пётр Арефьев.



Однако если россияне не едут к празднику, праздник едет к ним. В ноябре значительно выросла востребованность услуг Деда Мороза и Снегурочки, следует из данных сервиса «Авито». Особенно их ждут в Сибири и на Урале: в Екатеринбурге спрос вырос на 277%, в Красноярске — на 256%. В Петербурге сказку ждут не так активно — на 166% больше, чем в прошлом году. В целом по России Дедов Морозов и Снегурочек стали вызывать на дом на 147% чаще. Видимо, сказывается то, что дети стали чаще оставаться на Новый год дома, а не разъезжаться в теплые страны.



Новогодний стол

Но есть в нашем обществе и неизменные вещи. «От застолий в России ни в какой кризис, даже в самый жесткий, не откажутся. Даже если продукты подорожают очень сильно, россияне будут откладывать что-то, чтобы стол был богатым на Новый год», — считает экономист Петр Арефьев.



В преддверии праздников специалисты «Руспродсоюза» прикинули стоимость традиционно-новогодних салатов: оливье и селедки под шубой. Для расчета аналитики использовали данные Росстата о средней потребительской стоимости продуктов в октябре 2021 и 2022 года. Оказалось, что четыре тарелки оливье обойдутся в 375 рублей (на 0,4% дешевле), а селедки под шубой — в 225 рублей (на 4,6% дороже). При этом в 2019 и 2020 году оливье только дорожал, оказалось, в этом году подешевели овощи.

Однако радоваться и вычёркивать новогодний стол из затратной статьи расходов пока не стоит, предупреждают эксперты. «Продукты будут дорожать, и мы еще увидим падение спроса на красную рыбу, и на красную икру, и на осетрину, на все, что традиционно к столу подается»,— считает Никита Масленников.



Милена Солдатенко, Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

