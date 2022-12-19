Елочные базары уже завтра: где и почем в Петербурге купить живую елку

Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Новый год через две недели, а уже завтра по всему городу открываются елочные базары. Хотя объем заготовки живых елей в стране упал в два раза, в Петербурге можно найти варианты на любой цвет, рост, бюджет и страну происхождения. «Фонтанка» узнала, где и за сколько можно купить живую елку в городе и чем порадуют елочные базары в канун 2023 года.



Старт работ елочных базаров официально знаменует начало финишной прямой подготовки Петербурга к Новому году. Хотя по всему городу приметы праздника уже давно появились, а торговать елками предприниматели начали еще с начала декабря, именно елки у метро недвусмысленно намекают: все, пора, больше ждать уже нечего. Полный список на карте города тут.



Уже 20 декабря елочные базары откроются по всему городу более чем по 80 адресам. За новогодним ассортиментом лучше ехать в Московский район, где торговать будут сразу на 15 точках, его елочные конкуренты — Красногвардейский и Приморский районы с 12 и 9 точками соответственно. Продавать будут до победного — даже если праздник ударит в голову только 31 декабря, без живой елки не останешься.



«Фонтанка» первой приценилась к елкам, соснам и пихтам у операторов елочных базаров. И сравнила их цены с тем, что предлагают в интернете (с доставкой) и в садовых отделах гипермаркетов.

Популярность живых елей год от года падает, под спрос подстраивается и предложение: за последние пять лет объем заготовки снизился со 107,6 тыс. штук до 50 тыс., сообщают в Рослесинфорге. При этом дефицита для любителей запаха хвои не предвидится, обещают в ведомстве: только на землях государственного лесного фонда заготовили 55 тыс. деревьев. Их стоимость тоже не изменилась — 70–80 рублей в среднем, так что елки с отечественной земли сильно вырасти в цене не должны.



При этом игроки рынка с Рослесинфоргом не согласны: по их наблюдениям, елки будут стоить дорого из-за дефицита. «Мы — оптовый склад, обычно у меня вплоть до 26-го числа есть опт, сейчас уже все кончилось, все закупили. Люди звонят, спрашивают, но оптовой елки в городе уже нет. Меньше людей стали привозить [елки в Петербург], потому что риски: кто-то уехал, кто-то боится большой объем везти», — поделились с «Фонтанкой» участники рынка.

Со стороны продавцов желающих действительно меньше, подтвердили арендодатели земли для торговых точек, которые начиная с 20 декабря начнут торговлю на отведенных городом местах: «Спроса на аренду никакого нет. Особо никто не рад торговать елками. Спрос на живую елку упал, у людей нет настроения праздника».



Елочные базары: где, откуда и за сколько

С 17 декабря, до начала всеобщих елочных базаров, торговать начали в «Новой Голландии»: там по телефону пообещали подобрать ель стоимостью от 1 000 до 4 000 рублей, но предупредили, что могут быть варианты и подороже. Зависит цена от места производства и вида самого дерева.

По словам игроков рынка, сильно в цене выросли елки зарубежные: их на базары тоже привезут, но по какой цене — большой вопрос. Дело в том, что доставить фуру пихт из Дании и Эстонии с водителем и растаможкой сейчас стоит 40 тысяч долларов. С российскими всё проще, особенно с пермскими.



«95% всех елок в России везут из Пермского края: там удобное законодательство. Они выкупают и арендуют поля, которые в советское время были пахотными. Там елки нарастают дикоросом, их рубят как очистку полей и продают, поэтому ценники на них небольшие», — рассказал Дмитрий, один из продавцов.



Также он объяснил, что стоимость елок выросла в сравнении с прошлым годом из-за доставки: подорожали топливо и сетка, в которую деревья заворачивают. Раньше пермская елка оптом стоила 160 рублей, сейчас — 180 рублей, хорошее дерево из-за Урала же обходится продавцу в 500 рублей вместе с дорогой — это минимум.



Однако пока рост себестоимости повлиял только на оптовую закупку: в рознице елки стоят примерно столько же, сколько в прошлом году. В среднем деревья собираются продавать по 500–600 рублей за метр, а вот оператор точек на севере Петербурга и в Кронштадте рассказал «Фонтанке», что планирует начать с тысячи за метр. Есть и те, кто за 1,5 тысячи будет отдавать любое дерево целиком, но такую щедрость надо ждать ближе к праздникам.



«Все очень зависит от того, какое сегодня число и какая конкуренция на конкретных точках», — рассказывают продавцы. Дешевле всего елки продают 31 декабря в 9 часов вечера, особо везучие могут отхватить елку бесплатно — когда уйдут нелегалы.

Из-за последних цены могут снизиться и на близлежащих законных точках, если конкуренция слишком выросла: «Многое зависит от спроса: если очень много точек скопилось в одном месте, то начинается демпинг: чем больше точек на район, тем дешевле там можно купить. Приморский район самый жесткий в этом смысле: есть старый стереотип, что на севере живут богатые люди. В этом году будет то же самое».



Брать ли у нелегалов?

Игроки рынка жалуются, что нелегалы уже вышли на охоту за покупателем и начали торговать раньше 20 декабря. Обычно это базары, у которых максимум висит синий или голубой билборд. При этом если от законных точек требуют конкретный прайс, то у незаконных ценник плавающий: чаще всего встречают по одежке.

«Сейчас у меня есть несколько знакомых ребят, они говорят, что смотрят по одежде. Если приехал на дорогой машине или в дорогой одежде, то говорим: «Ну, братан, эта красавица тебе в 4 тысячи обойдется». И там как пойдет. Мы же по закону обязаны вешать прайс на видное место, у нас проверяют, чтобы ценник был, а у них плавающая цена: разжалобила их бабушка — продадут дешевле», — рассказал Дмитрий.

При этом необязательно, что у легалов лучше, а у нелегалов — хуже: все в основном берут елки из Перми. Разница только в том, кто как окупает свои затраты. Для получения законных точек продавцы участвуют в тендерах и выигрывают места на сезонную торговлю: в декабре елки, с апреля по май — корюшка, с июля по октябрь — бахча. Такой год в точках на севере города может обойтись где-то в 100 тысяч рублей, и это еще недорого: в некоторых местах эта цифра может доходить до 600–700 тысяч, поделился Дмитрий. На неофициальных точках же платят 2,5–3,5 тысячи за день и торгуют, сколько хотят.



Однако за такие привилегии нелегалы цены не снижают, наоборот, обычно продают еще дороже: «Зачастую на неофициальных точках цены выше, они лупят, как им надо, потому что в любой момент могут закрыть: продали — убежали. Ни чеков, ни ответственности никто не несет. Ни разу не встречал незаконных точек, где было дешевле», — жалуются игроки рынка.



Так что единственный плюс для рядового обывателя —- можно испытать удачу и отправиться на охоту за бесплатной, покинутой нелегальным хозяином, елкой. Официальные точки обязывают оставшийся товар убирать, иначе штраф в 15 тысяч рублей. На неофициальных точках же все нераспроданное обычно оставляют как есть, поэтому можно отыскать что-то перед боем курантов или уже 1 января, пока елки не прибрали грустные коммунальщики.

Гипермаркеты и маркетплейсы

Если гулять по базарам и тащить дерево на своих двоих не хочется, то можно не заморачиваться и купить елку в гипермаркетах: и онлайн, и оффлайн. В OBI можно найти пихты Нордмана и Фразера из Эстонии, Дании и Польши на любой вкус, цвет и размер — от 2,5 до 10,9 тысячи рублей. Если хочется чего-то отечественного и подешевле — есть русская елка за 999 рублей в 1,5–2 метра. Еще дешевле живые деревья можно найти в «Леруа Мерлен»: ель в 1,5 метра — 896 рублей, сосна такой же высоты — 806 рублей. Елки и пихты под два метра продают за 8–9 тысяч рублей, однако весь ассортимент отечественного производства. Из выращенного на земле зарубежной — только пихта 120 см из Польши.



Если и метровой высоты много, то в обоих магазинах можно найти хвойные растения размером с комнатный цветок: маленькие, но живые. Продают их и в горшках, и в новогодних пакетах, и сразу с елочными игрушками и плюшевыми дедами-морозами. Обойдется это удовольствие для подоконника или праздничного стола в 400–600 рублей в среднем.

Специализированные сайты предлагают даже более широкий ассортимент и набор услуг. Они могут не только привезти, но и сами нарядить елку, а в назначенный день приехать ее разобрать и увезти. До двух метров елку у вас аккуратно заберут за 1 700 рублей, если выше — уже от 3 200. Есть услуга бесплатной замены осыпавшейся раньше времени елки и даже услуга страховки елки. Доплатив 50% от ее цены, вы гарантированно будете иметь самое свежее и красивое дерево, даже если что-то пойдет не так.



Сервис vezemelki.ru предлагает простую русскую ель до 1,25 м за 1 290 рублей. «Под потолок — 2 490 рублей. Правда, тем, у кого потолки повыше — трехметровые, придется заплатить уже 4,5–5,6 тысячи. Датские пихты Нордманна — от 4 990, это до 1,25 метра, чтобы была повыше, хотя бы два метра, — уже от 11 тысяч.



У spb.elka.me минимальный заказ на самую простую елку — 2 190 руб. Это за 1,25 метра. Если больше 2,5 метров — уже 5 990. Елки, которые продаются под брендом «Удмуртская» — аккуратная и симметричная, — от 7 990 за 1,75 метра. Самое дорогое, что есть в ассортименте, — почти пятиметровая пихта Нордманна за 79 тысяч. Но это уже скорее для корпоративных заказчиков.

У spb.elki.biz простые русские елки идут от 1 300 (до 1 метра) и до 5 800 за трехметровую. Такого же роста датская елка будет стоить 32 тысячи, как и пихта Нордманна. Есть специалитеты — канадские сосны, от 7 400 за 1,25 метра.



Живую елку можно заказать даже на маркетплейсах: на «Озоне» елка в 1,5 метра обойдется в 1,5–2,5 тысячи, в 2 метра — от 3 до 4,5 тысяч в среднем. Если дерево нужно срочно, то доставить могут и за два часа, например пихту: 100–125 см в высоту — 4 185 рублей, 125–150 см — 5 239 рублей, 150–175 см — 6 729 рублей, 175–200 — 9 075 рублей. Предлагают и вариант под четыре метра в высоту — за 77 тысяч рублей.

На «Яндекс.Маркете» цены зависят от производителя: если елку вырастили в России, то можно уложиться в полторы — две с половиной тысячи рублей, а если за рубежом, то придется отдать уже 9–10 тысяч.

В питомниках заморские елки найдутся и подешевле, например любимую магазинами пихту Фразера в полтора метра ростом можно добыть и за семь тысяч, да еще и с бесплатной доставкой.

Самую дешевую елку удалось найти на «Авито» — за 650 рублей. 26 декабря специально для вас елку срубят (насколько легально, не уточняется) а дальше дело за малым — забрать ее из Купчино.



Милена Солдатенко, Денис Лебедев «Фонтанка.ру»

