Петербуржцам рассказали, где искать символ Нового года. Все адреса ёлочных базаров — на карте

Уже во вторник, 20 декабря, в Петербурге открывается сезон ёлочных и новогодних базаров. В пресс-службе комитета имущественных отношений опубликовали список мест, где можно приобрести традиционный символ года. Найти ближайшее к дому можно здесь . А чтобы далеко не ходить — «Фонтанка» сделала карту.

В 2022 году точки продаж разместят более чем по 60 адресам в различных районах города. Как и в предыдущие годы, они будут открыты в период с 20 по 31 декабря.



«Под сезонную торговлю предпринимателям предоставляются городские участки по договорам аренды и под размещение нестационарных торговых объектов. Кроме того, новогодние и ёлочные базары могут быть размещены на землях частной собственности, а также администрациями районов Санкт-Петербурга в рамках ярмарочной деятельности», — объяснили в пресс-службе ведомства.

