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    Петербуржцам рассказали, где искать символ Нового года. Все адреса ёлочных базаров — на карте

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    Уже во вторник, 20 декабря, в Петербурге открывается сезон ёлочных и новогодних базаров. В пресс-службе комитета имущественных отношений опубликовали список мест, где можно приобрести традиционный символ года. Найти ближайшее к дому можно здесь. А чтобы далеко не ходить — «Фонтанка» сделала карту.

    В 2022 году точки продаж разместят более чем по 60 адресам в различных районах города. Как и в предыдущие годы, они будут открыты в период с 20 по 31 декабря.

    «Под сезонную торговлю предпринимателям предоставляются городские участки по договорам аренды и под размещение нестационарных торговых объектов. Кроме того, новогодние и ёлочные базары могут быть размещены на землях частной собственности, а также администрациями районов Санкт-Петербурга в рамках ярмарочной деятельности», — объяснили в пресс-службе ведомства.

    В прошлом году ёлками торговали по 82 адресам в 15 районах. Без базаров тогда остались Центральный, Петродворцовый и Курортный районы. В этом году им также не повезло.

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