Названа дата начала сезона ёлочных базаров в Петербурге

Официальную охоту за самой красивой ёлкой можно будет начинать за полторы недели до Нового года. В Смольном не стали изменять традиции и запустят базары 20 декабря.



Дату начала торговли «Фонтанке» 16 ноября подтвердили в комитете имущественных отношений Петербурга. Ёлочные базары закончат работу вместе с уходящим годом — 31 декабря. Полный список адресов опубликуют примерно через месяц.

В прошлом году ёлками торговали по 82 адресам в 15 районах. Без базаров тогда остались Центральный, Петродворцовый и Курортный районы.

С 17 декабря в Петербурге стартует главная Рождественская ярмарка. Стилистика горожан не удивит.