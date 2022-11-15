Сначала битва, потом сказка. Посмотрите, как будет выглядеть в этом году главная Рождественская ярмарка

Главная Рождественская ярмарка в Петербурге будет работать с 17 декабря 2022 года по 9 января 2023-го, сообщили «Фонтанке» в комитете по промышленной политике 15 ноября.
В этом году ярмарка охватит Манежную площадь, Садовую и Кленовую улицы, а также Конюшенную площадь и Певческий мост. На портале госзакупок можно найти конкурсы, касающиеся проведения ярмарки на Дворцовой площади, но, как пояснили в комитете, там торговли все же не будет.
Как следует из презентации основной зоны ярмарки (есть в распоряжении «Фонтанки») в этом году ее снова оформят в стилистике сказки Э.Т.А. Гофмана «Щелкунчик и мышиный король», однако концепция в этот раз будет более четко следовать ее сюжету.
«Гуляя по ярмарке, гости могут наблюдать развитие действия <...> вплоть до сцены битвы с мышиным королём. Выиграв битву с мышиным королём, Мари со Щелкунчиком начинают свое путешествие в сладкую сказку», — говорится в описании.
Зонирование в целом будет повторять концепцию прошлого года. На Садовой улице разместятся торговые домики. Но если раньше там торговали в основном сувенирами и изделиями народных промыслов, то теперь там будут также продовольственные товары. Число самих домиков вырастет с 30 до 36.
В центре Манежной площади будет построена миниатюрная площадь. За декоративными фасадами домов спрячутся оборудованные торговые точки. Число столиков на зимнем фудкорте тоже увеличат по сравнению с прошлым годом — с 20 до 30. Как говорится в презентации, в прошлом году гости жаловались на нехватку мест.
Как и в прошлом году, для посетителей создадут несколько фотозон. Домик ремёсел переоборудуют в домик Деда Мороза «для более комфортного пребывания маленьких гостей». Главной елке создадут обновленную подсветку. Гостям также обещают развлекательную программу на тему «Щелкунчика», продолжающую русские ярмарочные традиции.
На Кленовой улице расположатся фудкорт, каток и двухэтажная карусель.
Монтировать рождественскую ярмарку начнут уже на этой неделе. Какие ограничения движения из-за этого возникнут, смотрите здесь.