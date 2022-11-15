Сначала битва, потом сказка. Посмотрите, как будет выглядеть в этом году главная Рождественская ярмарка

Главная Рождественская ярмарка в Петербурге будет работать с 17 декабря 2022 года по 9 января 2023-го, сообщили «Фонтанке» в комитете по промышленной политике 15 ноября.

В этом году ярмарка охватит Манежную площадь, Садовую и Кленовую улицы, а также Конюшенную площадь и Певческий мост. На портале госзакупок можно найти конкурсы, касающиеся проведения ярмарки на Дворцовой площади, но, как пояснили в комитете, там торговли все же не будет.



Как следует из презентации основной зоны ярмарки (есть в распоряжении «Фонтанки») в этом году ее снова оформят в стилистике сказки Э.Т.А. Гофмана «Щелкунчик и мышиный король», однако концепция в этот раз будет более четко следовать ее сюжету.



«Гуляя по ярмарке, гости могут наблюдать развитие действия <...> вплоть до сцены битвы с мышиным королём. Выиграв битву с мышиным королём, Мари со Щелкунчиком начинают свое путешествие в сладкую сказку», — говорится в описании.

Фото: Комитет по промышленной политике Петербурга Фото: Комитет по промышленной политике Петербурга Фото: Комитет по промышленной политике Петербурга Фото: Комитет по промышленной политике Петербурга Фото: Комитет по промышленной политике Петербурга Фото: Комитет по промышленной политике Петербурга Фото: Комитет по промышленной политике Петербурга Фото: Комитет по промышленной политике Петербурга Поделиться Поделиться





Зонирование в целом будет повторять концепцию прошлого года. На Садовой улице разместятся торговые домики. Но если раньше там торговали в основном сувенирами и изделиями народных промыслов, то теперь там будут также продовольственные товары. Число самих домиков вырастет с 30 до 36.



В центре Манежной площади будет построена миниатюрная площадь. За декоративными фасадами домов спрячутся оборудованные торговые точки. Число столиков на зимнем фудкорте тоже увеличат по сравнению с прошлым годом — с 20 до 30. Как говорится в презентации, в прошлом году гости жаловались на нехватку мест.

Как и в прошлом году, для посетителей создадут несколько фотозон. Домик ремёсел переоборудуют в домик Деда Мороза «для более комфортного пребывания маленьких гостей». Главной елке создадут обновленную подсветку. Гостям также обещают развлекательную программу на тему «Щелкунчика», продолжающую русские ярмарочные традиции.

