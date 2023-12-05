Готовимся к встрече Нового года — 2024. Какие продукты купить, что приготовить и как украсить дом

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Когда в Петербурге начнут продавать елки и чем уже можно украсить квартиру? Какие продукты к праздничному столу лучше купить сейчас? Как подготовить беспроигрышные подарки для близких? И какими новогодними десертами побаловать себя и друзей в ожидании праздника? Рассказывают коллеги из MyDecor, The Girl, Psychologies и «Городских порталов».

Елка: когда ее покупать и чем украшать дом Елочные базары в Петербурге пока не открылись — обычно их запускают во второй половине декабря. Например, в Новой Голландии ели и пихты начнут продавать только 16-го. Впрочем, искусственное дерево уже можно купить. В любом случае, сейчас самое время запастись игрушками и украшениями.

Главные тренды этого года Вместо мишуры, «дождика» и прочего броского декора советуем выбрать что-то минималистичное и лаконичное. Например:

гирлянды с маленькими лампочками,

бусы,

одноцветные или двухцветные шары,

игрушки ручной работы из дерева, стекла или текстиля,

имбирное печенье и цукаты,

конфеты в обертках.

Вы ведь помните, что Международный исследовательский институт Pantone объявил оттенком 2023 года Viva Magenta (кармин)? Этот малиново-красный тон символизирует начало перемен и несет радость. Вот идея для украшения дерева: нарядить его, используя этот красивый и торжественный оттенок (например, с помощью бантов), и локально разбавить его прозрачными стеклянными шарами, которые будут по-особенному отражать свет, наполняя пространство мягким мерцанием.

Еще один тренд — экостиль. Приглядитесь к декору из природных материалов: шишкам, желудям, веточкам с ягодами, палочкам корицы или звездочкам бадьяна, деревянным игрушкам, мандаринам, засушенным кружкам апельсинов или яблок.

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Ну и конечно, не забывайте: главный символ 2024 года — Зеленый Деревянный Дракон — просто обожает зеленую, красную, фиолетовую и золотую гаммы. Так что смело делайте акценты на этих оттенках и избегайте пастельных красок — они совсем не нравятся грозному и веселому хозяину года.

Как еще украсить дом Если в квартире не хватает места для дерева — не беда: составьте декоративную композицию из веток или купите маленькую елочку — искусственную или в горшке. А тем, у кого в доме несколько комнат, советуем хоть немного украсить каждое помещение.

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В одной комнате обвейте светодиодной гирляндой полки книжного шкафа или зеркало. В другой — создайте уютную зону на подоконнике: положите на него «зимние» подушки: со снежинками, оленями, елями. Повесьте гирлянду с теплым светом на окно. Можно еще составить на полке или подоконнике небольшую композицию в стиле рождественской деревни: миниатюрные фигурки заснеженных домиков и елочек, маленькие игрушки — животные и человечки. Дополните интерьер деталями: новогодними статуэтками, ароматизированными свечами, рождественскими венками и еловыми лапами.

Еда: какие продукты купить заранее

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Как показывает статистика, каждый год новогоднее застолье обходится россиянам всё дороже. По данным Росстата, за 10 лет цена на него выросла более чем в два раза. Во сколько точно обойдется оливье в этом году, мы узнаем только в конце 2023 года — именно в это время Росстат подсчитывает стоимость традиционных новогодних салатов. Однако уже сейчас можно сказать, что он станет дороже.



Поэтому продуктами, которые можно хранить долго, советуем запастись как можно раньше — как и напитками. Вот что уже можно купить для разных блюд.



Для салатов и закусок:

маринованные огурцы,

консервы: кукуруза, горошек, фасоль,

долго хранящиеся белковые наполнители: консервированный тунец, крабовые палочки,

красная икра в запаянных железных банках,

оливковое масло,

приправы. Для горячих блюд:

замороженные мясо и рыба,

крупы или макароны,

соусы. Подарки: что выбрать и как не ошибиться

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Выбирая подарки, придерживайтесь нескольких правил. Помните: дарить приятнее, чем получать. И если вам так и хочется сделать близкому сюрприз, подумайте 10 раз, прежде чем на это решиться. Скорее всего, ваш друг, коллега или любимый человек куда больше обрадуется чему-то полезному, чем необычному.



Задавайте вопросы. Лучшее, что можно подарить человеку, — то, о чем он давно мечтает. Уроки игры на фортепиано, продвинутые языковые курсы, гриль на дачу, ортопедический матрас или щенок колли — люди хотят неожиданных и непредсказуемых вещей, о которых мы и подумать не могли. Спрашивайте и запоминайте. Помогайте становиться успешнее. Если ваша подруга запускает свое дело, возможно, ей понадобится коуч, маркетолог или фотограф, чью работу вы сможете в подарок оплатить. Если ваша сестра впервые вышла на серьезную работу и пытается вписаться в дресс-код, возможно, ей пригодятся услуги профессионального стилиста. Все, что помогает вашим близким развиваться в своем деле или хобби, — отличная идея для подарка. Сделайте подарок личным. Можно смонтировать видео из совместной поездки, подарить толстовку с любимым героем, написать стихотворение или сделать украшение своими руками. Все эти дары со смыслом — но только для вас двоих. Они помогут вам продемонстрировать свои чувства. Решите проблему. Еще один беспроигрышный вариант: проявить заботу. Купите подруге в декрете сертификат на клининг или доставку еды, отведите мать с больной спиной на массаж, оплатите другу, который сломал ногу, услуги по выгулу домашних животных.

Бонус: какие новогодние десерты можно приготовить в декабре Печенье «Дед Мороз»

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Вам понадобится:

печенье круглой или овальной формы,

глазурь красного цвета,

глазурь белого цвета,

глазурь кремового цвета,

шоколадная стружка. Растопите глазурь до однородной массы и разлейте по трем одноразовым кондитерским мешкам. Можно приступать к украшению печенья! Аккуратно нанесите красную глазурь на верхнюю часть печенья — нарисуйте шапочку. Дождитесь, пока она немного засохнет. После этого нарисуйте лицо: заполните середину печенья кремовой глазурью. Когда она высохнет, возьмите белую и добавьте Деду Морозу бороду и усы. Теперь осталось только сделать красный нос и глаза из шоколадной стружки.

Брауни «Новогодние елочки»

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Вам понадобятся:

смесь для приготовления брауни,

ванильный крем,

пищевой краситель зеленого цвета,

кондитерские украшения (звезды, бусины),

сладкие трости. Приготовьте брауни из смеси, строго следуя инструкции на упаковке (или по вашему любимому рецепту, если смесь вам не нравится). После того как десерт будет готов, дайте ему остыть. Разделите корж таким образом, чтобы каждый кусочек был треугольной формы.

Добавьте в ванильный крем пищевой краситель и тщательно перемешайте до однородной массы. Воспользуйтесь кондитерским мешком для украшения треугольных кусочков: нанесите тонкой змейкой зеленый крем. Затем посыпьте разноцветными бусинами, а звездочки поместите на верхушку.



Разломайте сладкие тросточки на небольшие кусочки и каждый вставьте в нижнюю часть елочек. Готово!

Пряники с гвоздикой

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Вам понадобятся:

пшеничная мука — 2 стакана,

сахарный песок — 1 стакан,

яйца — 1 шт.,

разрыхлитель — 1 ч. л.,

масло сливочное — 110 г,

гвоздика молотая — 1 ч. л.,

корица молотая — 1 ст. л.,

формочки для выпечки

Растопите сливочное масло в кастрюле. Тем временем в миску высыпьте муку, добавьте разрыхлитель, гвоздику, корицу и перемешайте. Растопленное масло снимите с огня, добавьте к нему яйцо и сахар, взбейте миксером до однородной массы. Затем смешайте все ингредиенты и повторно взбейте. Тесто должно получиться рассыпчатым.



Разомните получившуюся массу руками и раскатайте скалкой. После этого с помощью формочек сделайте из теста фигурки. Выложите получившиеся пряники на противень, предварительно смазав его растительным маслом. Выпекайте в духовке 10–15 минут при температуре 180 C°.

