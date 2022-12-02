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    Pantone выбрал цвет 2023 года. Он «нетрадиционный» и напоминает о красителе из насекомых

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    Институт цвета Pantone объявил главный цвет 2023 года. Это карминовый красный под названием 18–1750 Viva Magenta, он описывается как «нетрадиционный красный для нетрадиционного времени».

    Скриншот с сайта pantone.com
    Скриншот с сайта pantone.com
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    Это оттенок уходит корнями в природу и «выражает новый сигнал силы». Viva Magenta — храбрый, бесстрашный и пульсирующий цвет, он дерзок и полон остроумия, отмечают в институте. «Цвет года в этом году является мощным и расширяющим возможности. Это новый одушевлённый красный цвет, который вселяет чистую радость, поощряя экспериментирование и самовыражение без ограничений», — говорится в сообщении.

    «Это напористо, но не агрессивно — мы называем это кулаком в бархатной перчатке», — заявила исполнительный директор Института цвета Леатрис Эйсман.

    Он добавила, что «в этот век технологий мы стремимся черпать вдохновение в природе и в том, что реально», а цвет 18–1750 Viva Magenta относится к красному семейству и вдохновлен натуральным и дорогим красителем кошениль. Отметим, что кошениль является основой для красителя кармина и производится из насекомых, живущих на кактусах опунция.

    Добавим, цветом 2022 года, по версии Pantone's, был 17–3938 Very Peri («Вери пери» — оттенок синего с добавлением фиолетово-красного подтона), демонстрирующий «энергичное, радостное настроение и динамичное присутствие».

    Скриншот с сайта pantone.com
    Скриншот с сайта pantone.com

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