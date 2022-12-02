Pantone выбрал цвет 2023 года. Он «нетрадиционный» и напоминает о красителе из насекомых

Институт цвета Pantone объявил главный цвет 2023 года. Это карминовый красный под названием 18–1750 Viva Magenta, он описывается как «нетрадиционный красный для нетрадиционного времени».

Это оттенок уходит корнями в природу и «выражает новый сигнал силы». Viva Magenta — храбрый, бесстрашный и пульсирующий цвет, он дерзок и полон остроумия, отмечают в институте. «Цвет года в этом году является мощным и расширяющим возможности. Это новый одушевлённый красный цвет, который вселяет чистую радость, поощряя экспериментирование и самовыражение без ограничений», — говорится в сообщении .

«Это напористо, но не агрессивно — мы называем это кулаком в бархатной перчатке», — заявила исполнительный директор Института цвета Леатрис Эйсман.



Он добавила, что «в этот век технологий мы стремимся черпать вдохновение в природе и в том, что реально», а цвет 18–1750 Viva Magenta относится к красному семейству и вдохновлен натуральным и дорогим красителем кошениль. Отметим, что кошениль является основой для красителя кармина и производится из насекомых, живущих на кактусах опунция.



Добавим, цветом 2022 года, по версии Pantone's, был 17–3938 Very Peri («Вери пери» — оттенок синего с добавлением фиолетово-красного подтона), демонстрирующий «энергичное, радостное настроение и динамичное присутствие».

