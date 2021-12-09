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Выбран главный цвет 2022 года, он про «энергию и радостное настроение»

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Американский Институт цвета Pantone назвал главный цвет 2022 года. Это оттенок синего с добавлением фиолетово-красного подтона, сообщается 9 декабря на сайте организации.

«Сочетающий в себе качества синего, но в то же время обладающий фиолетово-красным оттенком Pantone 17–3938 Very Peri [«Вери пери»] демонстрирует энергичное, радостное настроение и динамичное присутствие, которое поощряет смелое творчество и образность», — объяснила исполнительный директор института Леатрис Эйсман.

В Pantone добавили, что по мере выхода из изоляции представления людей и стандарты меняются, а реальная и виртуальная жизни начинают пересекаться по-новому.

«С развитием игровых трендов, растущей популярностью метавселенной и подъемом творческого сообщества в цифровом пространстве Pantone 17–3938 Very Peri иллюстрирует то, как <...> цветовые тенденции в цифровом мире проявляются в реальном и наоборот», — указано в сообщении.

Pantone Color Institute — исследовательский центр компании Pantone, занимающийся экспериментальной работой с цветом и его влиянием на различные отрасли (моду, полиграфию, дизайн интерьера, рекламу, кино и пр.). Институт определяет главный цвет с 2000 года. В 2021 году организация выбрала сразу два главных цвета года — глубокий серый и яркий желтый.

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Комментарии (6)

efela
Как то у меня этот цвет ни с энергией, ни с радостным настроением не ассоциируется.
Скорее что-то унылое и скучное.
Hans-Christian
IMHO, какой-то стрёмный цвет. У меня лично ассоциации с восприятием реальности после жуткого бодуна (и мудростью от местных алкоголиков "ну как в такой реальности не пить?" 🥴🥴🥴)
f0ntan
Значит, плата за электроэнергию и ресурсы и дальше будет дорожать. Очень радостно
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