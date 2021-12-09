Выбран главный цвет 2022 года, он про «энергию и радостное настроение»

Американский Институт цвета Pantone назвал главный цвет 2022 года. Это оттенок синего с добавлением фиолетово-красного подтона, сообщается 9 декабря на сайте организации.
«Сочетающий в себе качества синего, но в то же время обладающий фиолетово-красным оттенком Pantone 17–3938 Very Peri [«Вери пери»] демонстрирует энергичное, радостное настроение и динамичное присутствие, которое поощряет смелое творчество и образность», — объяснила исполнительный директор института Леатрис Эйсман.
В Pantone добавили, что по мере выхода из изоляции представления людей и стандарты меняются, а реальная и виртуальная жизни начинают пересекаться по-новому.
«С развитием игровых трендов, растущей популярностью метавселенной и подъемом творческого сообщества в цифровом пространстве Pantone 17–3938 Very Peri иллюстрирует то, как <...> цветовые тенденции в цифровом мире проявляются в реальном и наоборот», — указано в сообщении.