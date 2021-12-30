Запахи Нового года украл ковид? Психиатр рассказывает, как вернуть себе праздник детства

«Нет новогоднего настроения», — жалуемся мы друг другу. И будто бы пытаемся его создать — в комнате стоит елка, наряженная еще 1 декабря, на столе — мандарины, в телевизоре скачут белки. Все равно не получается. Что делать, если давно не верится в новогоднее чудо, «Фонтанке» рассказала Анастасия Трещевская, врач-психиатр, психотерапевт, заместитель главного врача Тосненской межрайонной больницы.

Анастасия Трещевская Фото: Фото из архива А. Трещевской Поделиться Поделиться







— Прогулка по украшенному городу в снежный день, покупки подарков в гипермаркете, начавшиеся уже поздравления — казалось бы, все есть для предпраздничного настроения, а оно ускользает. Почему?



— Вероятно, мы уже привыкли к этой «нарядности»: торговые центры круглый год ярко и красиво украшены, в городе всегда по ночам все светится. К Новому году добавились гирлянды и елки — красиво, но и не новогодние виды не грустные. Дело в другом: Новый год — это дедлайн, программа «успеть всё», слишком много акцентов. И мозгу трудно в такой многозадачности, он хочет «выключиться». А атрибуты праздника очень важны, главное — замечать их.

Я тоже слышу в последнее время, что нет новогоднего настроения. Причем люди сообщают об этом даже не с унынием или разочарованием, а с нотками агрессии. Скорее всего, это значит, что человек вытесняет это, не умеет радоваться празднику. И на Новый год он надевает не нарядную одежду и улыбку, а то, что внутри. Новый год — как обострение, то, что скрыто в повседневной жизни за ворохом обыденности, вылезает наружу. Нам стоит учиться радоваться: атрибутов праздника много, чувств — тоже, а что с этим делать, знают не все.

Если такое происходит, нужно заглянуть в себя, поработать с этим ощущением, разделить: тревоги и заботы — отдельно, Новый год как праздник — отдельно.



— За день это сделать сложно, если не научился за жизнь.

— Например, я, как и все, в детстве верила в Деда Мороза и в счастье ждала новогодних чудес. Потом учеба, работа, почти два года работы в «красной зоне» — всё, думаю про себя, очень устала, ничего не хочу. Но от встречи Нового года я все равно получаю огромное удовольствие. Мне еще в вузе объяснили: мозг работает на выполнение задачи. Если ты с собой договорился: хочу такой вот Новый год, мозг начинает выстраивать вокруг воображаемой идеи некий алгоритм. Это как приготовить блюдо по рецепту или построить маршрут в навигаторе.

— Новый год — единственный праздник, у которого есть свои запахи: еловых веток, мандаринов, корицы и ванили. Они будто «запускали» работу подсознания. Может, потеря запаха во время перенесенного ковида на нас так подействовала, что, даже если их уже чувствуешь, подсознание молчит?

— Подсознание подсказывает, оно реагирует и на запах мандаринов и ели, и на Jingle Bells с «В лесу родилась елочка», и на гирлянды на улицах, только надо, чтобы человек его услышал. Мозг воспринимает реальность мультисенсорно: мы глазами — смотрим, ушами — слышим, руками — трогаем, носом — нюхаем, на вкус — пробуем. И все эти органы чувств нам надо порадовать. Если все сложится, праздник будет.



Когда ты говоришь себе: «Хочу радости в Новый год!» — ты ее получишь. А если у тебя установка: ничего не хочу и настроения нет, никакой фейерверк запахов тебе его не создаст.

— «Нет новогоднего настроения», а в это время в соцсетях: итоги успешного года, красивые воспоминания, детские утренники и веселье на корпоративах… Тот, у кого вечный дедлайн, смотрит на ленту и рефлексирует.

— «У других праздник есть, а у меня нет». То же самое может произойти 8 марта или 14 февраля (никто не дарит цветы!), в выходной день (не с кем в кино пойти!). Это прежде всего — к себе, а если не получается с собой договориться — к психотерапевту.

Рецепт избавления от этого синдрома белой вороны один: расставь приоритеты. Даже если ты положишь себе мандаринку на стол, а у бабушки возле метро купишь еловую ветку, уже будет Новый год. Кроме того, невозможно оставаться безучастным к его приближению в социуме. Мы поздравляем с наступающим друг друга, даже не будучи знакомыми: от сторожа автостоянки до регистратора в поликлинике. Мы в любом случае вовлечены в приближение Нового года.



— Может, все это от того, что мы устали за последние два года? Хотя и прежде было ощущение, что мы очень быстро живем. Кажется, только вчера встречали 2021-й, а завтра уже 2022-й.

— С одной стороны, да, последние два года мы ежедневно живем в условиях, в которых надо ставить иногда непосильные задачи для мозга и жить в постоянной гонке. С другой — день сурка истощает, мы выгораем, и ресурсов замечать прекрасное в жизни может не хватить. И Новый год воспринимается как очередной дедлайн (похудеть, развестись, выйти замуж, сдать годовой отчет), ты стараешься все успеть, садишься к столу под бой курантов в уверенности в том, что награда за то, что все сделал, сейчас случится. А она не случается. Отношение к собственному празднику формируем мы, мы сами. Если и воспринимать это как некую черту, пусть она будет на позитивной ноте, на настрое, что плохое уходит, остается только хорошее.

— Может, загадать себе в будущем году замедлиться, сбавить скорость, чтобы ощущать радость праздника?

— Мы живем на большой скорости, потому что на нас сильное влияние оказывает социум и нам надо, так сказать, соответствовать. Нужны хорошие показатели на работе, нужно всегда хорошо выглядеть, нельзя болеть, важно создать идеальную картинку семьи. Эта гонка держит тебя в тонусе, но может привести к эмоциональному истощению. Тут стоит договориться с самим собой, принять то, что вокруг тебя, таким, какое оно есть, раз уж это данность. И если надо что-то менять — делать по кусочкам, а не так, как советует соседка, или «чтобы было, как у друзей в соцсетях». Вам-то с этим как? Точно внутри откликается? Надо постараться найти золотую середину, крайности — это почти всегда плохо.



— Сбавляя таким образом скорость, человек будет опасаться, что «опустит планку»?

— Тут нет никакой связи. Тише едешь — дальше будешь. Подсознательно мы двигаемся по своим расставленным приоритетам, если отпускаешь, значит, для тебе это не очень ценно. Дело не в снижении планки, тут история про честное признание себе, что сейчас важнее. Замедлив темп, можно увидеть то, что на скорости не замечаешь, как во время дорожного движения.

— Что загадать себе в Новый год? Вера в чудо подрывается, если прошлогоднее желание не сбылось. Хорошо тем, кто уже и забыл, что в прошлом году загадывал.

— Мы сами себе деды-морозы, а желание равняется потребности — кто-то хочет новый гаджет, кто-то мечтает встретить любовь всей жизни, кто-то — на учебу в Гарвард попасть, построить карьеру или спасти мир.

Ну вот мы загадали желание, а оно не исполнилось. Все приходит, когда мы готовы это принять, а усилия, приложенные к «личному» чуду, продуктивны. И когда мы планируем (желаем) что-то важное на год, мысли облекаются в действия, и все вокруг начинает подстраиваться на достижение поставленной цели.



С появлением социальных сетей мы утратили большую ценность: вести собственные записки. Раньше садились за стол, брали ручку и бумагу, писали: о сбывшемся, несбывшемся, желанном. Через год открываешь записи, и это уже волшебство: встреча с самим собой прошлогодним. Мне это кажется психотерапевтической попыткой пересмотреть, что у тебя внутри.

— А стоит ли вообще что-то загадывать на будущее, или, да, назовем это планированием? Заглянул перед Новым годом в список — ни одного выполненного дела. Вывод: жизнь не удалась?

— Мечты могут не сбываться. Если назагадывал, напланировал и вдруг все рухнуло, например из-за пандемии, не надо винить себя. Так произошло вовсе не потому, что ты глуп или ленив, просто сложились «обстоятельства непреодолимой силы». Если что-то сделал не так и оно сказалось на результате, к этому надо относиться как к вопросу, на который надо найти ответ, а не как к катастрофе.

— Человек захотел подвести итоги года: вспомнить значимые для себя и близких события, достижения. Сел, задумался и заплакал. Мы живем в необычное время — люди переживают потери, рядом с хорошим плохое неизбежно.

— Написать желание — это правильно и приятно. И ему можно разрешить не сбыться, за это можно себя не наказывать. А вот подводить итоги в это время не стоит. Коронавирус уносит много жизней, тяжело болевшие и выжившие пережили большой стресс, а с ними его переживали близкие. У кого-то были проблемы из-за ограничений, связанных с коронавирусом, — кто-то куда-то не улетел, возникли проблемы с работой. И дело не в том, что об этом надо забыть, об этом надо научиться вспоминать правильно, не разрушая себя, иначе можно загнаться в угол.

— Кому труднее всего настроить себя на встречу Нового года с чудесами?

— Одиноким. Во время пандемии контакты стали более редкими, люди перестали ходить друг к другу в гости, нет больших компаний, мы реже встречаемся друг с другом в кафе и от этого страдаем. Да, есть зумм, скайп. Сегодня можно встретить Новый год с бокалом шампанского и с человеком, который от тебя за тысячи километров. Но за время пандемии стало понятно, что это нерабочая история — хочется обняться, посмотреть друг на друга. И чокнуться бокалами с громким звоном, сидя напротив друг друга.

Так что надо стараться создавать себе праздничное настроение, встречая его и с елкой наедине. А если стараться не хочется, потворствуйте своему желанию, в Новый год разрешайте себе всё.

— Как следует провести 31 декабря, чтобы к бою курантов появилось ощущение новогоднего чуда? Ну или хотя бы праздничного настроения.

— Если до сих пор нет новогоднего настроения, надо постараться его себе создать. Поможет это сделать ежегодный ритуал — как мы подготовимся, такой праздник и получим. 30-го вечером составляем список дел: может, подарков кому-то еще нет, может, мандарины закончились или зеленый горошек, и даже шампанское забыли купить?

Прогуляйтесь по улице — в этом году там красиво и снежно по-новогоднему. В ходе уборки-готовки смотрите фильмы Гайдая и Рязанова, повторяйте за героем «Иронии судьбы»: «тепленькая пошла», и поверьте, это тоже часть нашего с вами Нового года. Эти его традиции и атрибуты хочешь не хочешь, а создадут праздничное настроение. А дальше по обстановке: кто-то встречает его в пижаме на даче — с баней и шашлыками, с елкой во дворе, кто-то в вечернем наряде — в ресторане, кто-то — в кругу большой семьи. Если вам скажут, что для этого нужен ресурс — настроение, а его нет, потому что силы закончились, расскажите об этом врачу «красной зоны» или шахтеру. Конечно, все устали, в любом рабочем поле, но дело все же в настрое и отношении.

Не ждите чуда — создавайте его сами, может, это звучит по-детски, но в Новый год мы можем себе это позволить. В нас живет внутренний ребенок — это часть нашей личности, которая хранит в себе все наши воспоминания, модели поведения, сохранившиеся из детства. И этот ребенок в каждом из нас капризничает и хочет сладкого, хочет сказку. Поэтому купите бенгальские огни в соседнем магазине, обвешайтесь гирляндами, поставьте на стол мандарины, нарядите елку, откройте шампанское и включите президента с новогодним огоньком. Не забудьте взять бумажку с карандашом, чтобы написать все свои новогодние желания.

Если новогодняя ночь для вас — обычный вечер, и хочется только отдохнуть, не забывайте, что есть еще 10 дней каникул, которые вы можете распланировать. Более того, если вам не хочется вообще вставать с кровати, это тоже можно. Разрешите себе провести каникулы так, как вы хотите, сделайте то, на что не хватало времени в обычные дни. И самое главное — поздравляйте друг друга, говорите хорошие слова и желайте. Когда мы говорим от души — ощущение праздника и добра возвращается молниеносно.

Ирина Багликова, «Фонтанка.ру»

