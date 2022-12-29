«Чем будем травиться»: Что продают петербуржцам под видом настоящей икры и можно ли это есть

Фото: Дмитрий Лебедев/Коммерсантъ Поделиться Поделиться





Бутерброды с красной икрой ассоциируются с Новым годом настолько же прочно, как, например, мандарины или шампанское. Многие покупают этот деликатес всего раз в году на праздник. Увы, но сейчас, как никогда велик риск купить «обманку» вместо икры. Рассказываем, как не попасться на удочку недобросовестных продавцов и как проверить икру на натуральность.



Итак, на прилавке можно встретить три типа икры: натуральную, имитированную и структурированную. Натуральная в Петербурге в среднем стоит 6150 рублей за килограмм. По данным Росстата, за год она подорожала почти на 10%, что, впрочем, ниже инфляции. Самая дешевая баночка натуральной икры стандартным объемом 95 грамм стоит в городских супермаркетах около 400 рублей.



Кому-то и этого хватит, чтобы побаловать себя раз в год, а кому-то такая баночка — на один зубок. Что делать, когда цены кусаются? Дешевая альтернатива — имитированная икра. Она изготавливается из рыбного бульона, морских водорослей и желатина. Современные технологии дошли до того, что сейчас искусственную икру научились делать неотличимой от настоящей по форме, вкусу и запаху. Даже икринки лопаются, как должно быть. Такая икра продается по цене в среднем от 51 до 120 рублей за баночку 120–230 грамм.



Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Реже на полках петербургских магазинов встречается структурированная икра. Это нечто среднее между натуральной и имитированной. Она изготавливается из поврежденных и мелких икринок, которые тщательно смешиваются друг с другом, а затем — со вкусовыми и консервационными добавками. После этого из получившейся массы лепят шарики с оболочкой. Стоит такая не намного дороже искусственной, а по свойствам якобы почти как натуральная, но есть нюанс.

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Россельхознадзор проверил так называемую структурированную икру и пришел к выводу, что ее вообще нельзя называть икрой.

««Структурированная икра» в действительности является не икрой, а «икорным рыбным изделием», что зачастую не указано на упаковке. Кроме того, в нарушение законодательства слово «структурированная» как правило напечатано гораздо менее заметным шрифтом, чем «икра»», — подчеркнули https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/215334.html в ведомстве. Так что структурированная икра — это скорее хитрый маркетинговый ход производителей.



Еще дальше в обмане покупателей зашли продавцы икры у станций метро, особенно активизировавшиеся перед Новым годом. Они предлагают продукт по экстремально низкой цене — по 300 рублей за банку 220 грамм, — но подавать такую на стол все равно, что не уважать себя и гостей. Хотя торговцы бессовестно врут, что икра натуральная. Чтобы проверить это, корреспондент 47news купил баночку у станции метро «Беговая».

— А чего она такая дешевая?

— Мороженая рыба, первый сорт, — ответила колоритная продавщица, — мол, что за дурацкие вопросы.



— То есть натуральная?

— Очень вкусная.

— Так это имитация или натуральная икра?

— Вы слышите меня? С мороженых рыб, какая имитация? Первый сорт, написано все на банке. Имитация 50 рублей стоит, — уже рявкнула мадам, но быстро подобрела. — Пробуйте. Люди берут по четыре банки.

Самой ценной считается икра чавычи, её в итоге и выбрали для эксперимента.

- Как думаете настоящая? — обратилась корреспондент уже к стоявшей у ларька прохожей.

- Называется, чем будем травиться. Дай Бог, чтобы все обошлось, — благословила на пробу женщина.

Чтобы проверить, натуральная ли икра, нужно залить ее кипятком. Натуральная — сплошной белок. Если икринки настоящие, то белок в них моментально свернется и приобретет белый цвет. Искусственный продукт останется невредимым, а на поверхность всплывут капли рыбьего жира. Именно из него чаще всего и делают имитацию икры. 47news проверил метод на нескольких видах лососевой икры — от пародии из ларька до нормальной банки из супермаркета за нормальные деньги. Что из этого вышло, смотрите на видео.

«Фонтанка.ру»

В итоге «первосортная» икра «Жемчужина Камчатки» из ларька у метро нисколько не побелела, на поверхности воды образовалась жирная пленка. Для точности 47news отправил продукт еще и на экспертизу в лабораторию. Как показало испытание ФБУ «Тест-С.-Петербург», в этой икре практически нет белка — показатель составил менее 0,2% (в настоящей не менее 60%). Сотрудница учреждения поинтересовалась, где была куплена банка.



— Вы её вообще нюхали? Мы как открыли, сразу все поняли: запах химический, рыбой и не пахнет. Таких минимальных показателей белка, как в этой икре, даже ни в одной имитации не было.

А мы не только нюхали, но и пробовали на вкус. По консистенции она похожа на имитированную икру. Размер у нее крупный, поэтому когда лопается, вытекает много жидкости. Сильно соленая, а привкус как у чипсов с крабом, описывает ощущения корреспондент 47news.

При выборе красной икры в банках Роспотребнадзор советует обратить внимание на маркировку продукции, особенно на наименование и состав. У натурального продукта там должна быть икра, соль и могут присутствовать консерванты: Е-200, Е-201, Е-202, Е-203, Е-211, Е-212, Е-213. Главное, чтобы не было запрещенной с 2010 года добавки Е239. Под этим сочетанием скрывается уротропин. При разложении в кислой среде желудка из вещества выделяются формальдегиды.

Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





На банке должен быть указан вид рыбы, из которой добыта икра. Дата производства должна приходиться на время нереста — с июня по сентябрь. Если перед вами не подделка, знаки условных обозначений будут выдавлены изнутри банки. Крышка не должна проминаться и ни в коем случае не должна быть вздутой. Если банка булькает при встряхивании, ее точно стоит оставить на полке.

Большими объемами икры можно закупиться в специализированных магазинах, объявлениями которых пестрит Интернет. Они обычно продают икру в прозрачной таре, чтобы покупатель мог оценить внешний вид, а где-то дают попробовать.



«Заказов очень много. Все курьеры полностью укомплектованы, логистика построена до вечера 31 декабря. Поэтому, к сожалению, не доставляем уже ничего. Только самовывоз, — сообщили «Фонтанке» в одном из крупных петербургских интернет-магазинов. — Если есть желание, приезжайте попробуете, посмотрите, убедитесь, что она (Икра — Прим.ред) настоящая, что с ней все хорошо. Мы вам покажем документы».

