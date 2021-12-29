«Дешевле оливье в 2,5 раза»: три нестандартных рецепта селедки под шубой, которые точно удивят гостей

Существует даже веганский вариант популярного новогоднего салата Фото: Наталья Бурухина / NN.RU Поделиться Поделиться







Знаете, почему селедка под шубой — самый народный новогодний салат? Не оливье, нет, а именно селедка? Потому что она дешевле оливье в два с половиной раза. Думаете, раз дешевле, значит и проще? Ничего подобного! Если хотите удивить гостей нестандартной подачей салата, выбирайте любой из трех рецептов:

Веганский вариант

Веганы — это даже не вегетарианцы. Они вообще не едят продуктов животного происхождения — яиц, сливочного масла, майонеза, селедки. Но ведь селедки-то хочется?

Свеклу, морковь и картофель отвариваем привычным образом. А как же приготовить майонез без желтка? Легко. Вам понадобится королева веганских десертов и соусов — аквафаба. Иными словами — жидкость от консервированного зеленого горошка.



Майонез:

Масло подсолнечное — 200 мл, оливковое — 50 мл, аквафаба — жидкость от консервированного зеленого горошка или других бобовых (или отвар бобовых) — 80 мл, сок лимона — 1 ч. л., горчица — 1 ч. л., соль — ¼ ч. л., сахар — 1 ч. л., перец черный по вкусу.

В стакан для блендера отправляем аквафабу, соль, перец, горчицу, сахар и сок лимона. Взбиваем до момента, когда масса станет белой. Добавляем растительное масло и взбиваем снова. Чем больше масла, тем гуще майонез.

Селедка:

Вместо селедки надо взять водоросли нори, ошпарить их кипятком и соединить с очень мелко натертым адыгейским сыром или просто плавленым сырком. Берите именно сырок, а не плавленый продукт — это важно.

Далее собираем салат по привычной схеме. Вы удивитесь, но вкус абсолютно идентичен, выдает веганство только текстура салата — он весь однородный, привычных кусочков селедки не попадается.

Роллы

О, это самый эффектный и необычный способ подачи сельди под шубой. Его приятно брать палочками и наслаждаться вкусом. Таким изысканным привычный салат не был никогда.



Отварите овощи привычным образом и нарежьте тонко на слайсере. Еще овощи можно нарезать тонко овощечисткой. Просто снимаете слой за слоем, как будто чистите.

А дальше все максимально просто

На пищевую пленку выкладываем нарезанную тонкими слайсами свеклу. Смазываем майонезом. Сверху укладываем натертые на мелкой терке картофель, морковь, немного солим и еще раз смазываем майонезом. Укладываем кусочки селедки, несколько перьев лука. Сворачиваем роллом и отправляем в холодильник на 1 час или до подачи на стол. Режем непосредственно перед подачей непременно острейшим ножом. Сверху можно украсить перьями зеленого лука или колечком красного лука.

Закуска

Этот вариант удобен для тех, кто любит подцепить вилкой удобного размера кусочек и сразу в рот. Никаких тебе грязных тарелок, размазанного майонеза.

Половинки вареных яиц укладываем на блюдо. Сверху слоями — натертую свеклу, картофель и морковь с майонезом. И одним цельным куском завершает композицию лоснящийся кусочек селедки без косточек. Как сверху на суши кладут кусочек рыбы, так и здесь. Можно декорировать красной икрой — так будет еще и дорого–богато.



Наслаждайтесь.

