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11 лучших телесериалов января: выбор «Фонтанки»

Год Быка решил начаться убойно: и наших, и не наших телешоу в январе столько, что новогодние каникулы впору заканчивать не раньше февраля — иначе все посмотреть не успеем! Зрителей ждут спецэпизод «Доктора Кто», возвращение «Американских богов», «Ванда/Вижн» и множество российских новинок.

Фото: скриншот с сайта YouTube

«Доктор Кто: Революция Далеков» / «Doctor Who: Revolution of the Daleks»

Спецэпизод британского сай-фая про Далеков

Где/когда: BBC One — 1 января 2021 года

Бесконечный британский сай-фай «Доктор Кто» благополучно пережил и пандемию 2020 года. Напомним, что с конца 2017-го преданные фанаты самого продолжительного научно-фантастического сериала в мире следят за приключениями пятнадцатой реинкарнации Доктора Кто, представителя внеземной расы. Официальное его имя сейчас — Тринадцатый доктор, и впервые в истории сериала им стала женщина. 12-й сезон «Доктора Кто» закончился ещё в марте 2020-го, и фанаты признали его лучшим в новейшей истории шоу.

13-й сезон, по заведённой традиции, стартует со спецэпизода, который BBC One покажет в первый день нового, 2021 года. Зрители смогут вновь увидеть Джоди Уиттакер в роли Повелителя Времени, к ней также присоединятся Тосин Коул, Брэдли Уолш и Мандип Гилл. Что касается сюжета, мы встретимся с эпизодическим спутником Доктора, капитаном Джеком Харкнессом. Также появятся Харриет Уолтер из сериала «Убивая Еву» и Крис Нот из «Секса в большом городе». У героини Уолтер очень правдоподобная по состоянию на конец 2020 года миссия: лоббирование использования новых «оборонительных дронов» перед резиденцией премьер-министра. И выглядят они… до боли похожими на уроженцев планеты Скаро. Доктору с командой (в привычном составе — Яз, Грэм и Райан) опять придётся спасать беспомощных людей от самонавлечённых бед. Сценарист телесериала Крис Чибнелл рассказал, что поклонников телепроекта ждёт много юмора, острых ощущений и слёз.

«Теория вероятности»

Драма об отечественном игорном бизнесе, не знающем правил и пощады

Где/когда: ВГТРК. «СМОТРИМ» — с 1 января 2021 года

Российское телевещание также не останется без новинок в начале 2021-го. В первый день года новоявленная VOD-платформа медиахолдинга ВГТРК — «СМОТРИМ» покажет свой первый оригинальный и эксклюзивный телесериал. Называется он «Теория вероятности», в главной роли — Максим Матвеев, а снял его Юрий Мороз. Чтобы спасти брата, молодой талантливый математик Никита Пирогов придумывает схему, с помощью которой можно обыграть казино. Узнав о его таланте, боссы игорного бизнеса нанимают Никиту для вычисления шулеров. Сам того не подозревая, он вступает в мир, в котором кипят криминальные страсти, царит подпольная роскошь, а любовь и ненависть одинаково жестоки. Сможет ли молодой гений выйти победителем из игры, в которой не существует правил? В ролях: Максим Матвеев, Артём Ткаченко, Николай Козак, Игорь Миркурбанов, Роман Мадянов, Александра Ребенок.

«Стража» / «The Watch»

Юмористическое фэнтези по мотивам цикла Терри Пратчетта

Где/когда: BBC America — с 3 января 2021 года

Следующая новинка начала января — экранизация цикла произведений «Плоский мир» Терри Пратчетта. BBC America запускает 8-серийный телепроект «Стража», снятый на стыке сразу нескольких жанров и форматов: от юмористического фэнтези, как сам литературный первоисточник, до полицейского процедурала.

В городе Анк-Морпорк преступления разрешены законом. Здесь обитают люди и расы со всего Плоского мира, бок о бок живут тролли, гномы, големы, вампиры, оборотни, зомби. Все они не просто сосуществуют, но и борются за свои права и равенство, как обычно. Именно в этом гигантском кипящем котле нечистот должны нести службу Стражники, с которыми, естественно, никто не считается, а они сами уже давно оставили попытки поддерживать правопорядок. Но появление решительного новичка и ошибка прошлого заставят Стражу и её бравого капитана вспомнить о долге.

Создатель сериала «Стража» — сценарист и продюсер Саймон Аллен, ответственный за жёсткий и захватывающий военный сериал по книгам Лотара-Гюнтера Буххайма — «Подводная лодка» 2018 года. Экранизацию «Плоского мира» BBC готовила последние лет десять, меняя форматы, жанры, переписывая сценарии и раздражая преданных поклонников творчества Терри Пратчетта. И вот наконец-то сняли! В главных ролях: Ричард Дормер, Лара Росси, Уэнделл Пирс и Мэтт Берри.

«Настя, соберись»

Ситком о рассерженной девушке с пятью личностями

Где/когда: «КиноПоиск HD» — с 3 января 2021 года

В тот же день — 3 января — состоится премьера в онлайн-кинотеатре «КиноПоиск HD». Оригинальный телесериал «Настя, соберись» рассказывает о 29-летнем дизайнере-архитекторе Насте и её пяти совершенно разных внутренних «я». Это внутренний ребёнок, ответственная за приступы всех генеральных уборок хозяюшка, одержимый контролем требовательный родитель, богиня удовольствий и самоуверенная дерзкая карьеристка.

Сериал «Настя, соберись!» сняла молодой режиссёр Вера Смолина. А мотивы «Быть Джоном Малковичем» силами шоураннера Константина Майера и ансамбля из шести актрис переплавились в скетч-комедию об обретении себя. В главной роли — Любовь Аксёнова.

«Мистер Мэр» / «Mr. Mayor»

Ситком о мэре Лос-Анджелеса

Где/когда: NBC — с 7 января 2021 года

В эпоху стриминга обычные эфирные телеканалы поначалу приуныли, но пандемия их спасла: смотрение обычного ТВ вновь выросло, а январь в американском телепространстве — период старта новых проектов в эфирных сетках национальных телевещателей. NBC с 7 января запускает свой новый ситком — «Мистер Мэр» о стареющем бизнесмене, который решил баллотироваться в мэры Лос-Анджелеса и, к своему удивлению, выиграл! Теперь он должен понять, как управлять городом, наладить отношения с дочкой и разобраться с растущей популяцией койотов.

Комедию «Мистер Мэр» придумали создатели культового ситкома NBC — «30 Rock» Тина Фэй и Роберт Карлок, причём придумали очень давно! Изначально «Мистер Мэр» должен был стать спин-оффом самой «Студии 30» про персонажа Алека Болдуина, сыгравшего в оригинальном ситкоме генерального директора телеканала, а после решившего попробовать себя в большой политике. Но пока суд да дело, проект морально устарел, и «Мистер Мэр» стал самостоятельным телешоу. В главной роли этого самого мэра — Тед Дэнсон, а компанию ему составили Холли Хантер и Бобби Мойнахан.

«Люпен» / «Lupin»

Французский «джентльмен-грабитель» снова на экранах

Где/когда: Netflix — с 8 января 2021 года

Интернет-монстр Netflix тоже припас массу новинок на январь, но самая заметная из них — из его иноязычного вещания, на этот раз французского. Итак, на экраны возвращается «джентльмен-грабитель» Арсен Люпен, главный герой популярных романов и новелл французского писателя Мориса Леблана. Во французской классической литературе образ Люпена во многом вдохновлён образом «благородных разбойников», прежде всего — Рокамболем, персонажем Понсона дю Террая. Netflix не стал заморачиваться с воспроизведением на экране обстановки рубежа XIX–XX веков и снимать исторический детектив, вместо этого перенеся персонажей и события в современный Париж, местами просто оттолкнувшись от того, что написано в книгах у Леблана.

Итак, Ассан Диоп ещё в детстве прочитал книгу о приключениях грабителя Арсена Люпена и теперь собирается обчистить Лувр. Он сделает это красиво — во время аукциона, где выставляется дорогое колье, принадлежавшее самой Марии Антуанетте. Но дело не только в деньгах: это месть богатому семейству, из-за которого 25 лет назад отца Диопа незаслуженно осудили за преступление. В главной роли — Омар Си.

«Американские боги» / «American Gods»

Продолжение экранизации шедевра Нила Геймана

Где/когда: Starz — с 10 января 2021 года

«Американские боги» возвращаются с новым, 3-м сезоном и обещают стать одним из самых громких релизов начала 2021 года. Напомним, что это экранизация одноимённого бестселлера Нила Геймана, который повествует о бывшем заключённом по имени Тень, втянутом в войну между Старыми и Новыми богами. В свежих сериях Тень переезжает в Лейксайд, штат Висконсин, под другим именем, чтобы спрятаться от мести Новых Богов.

Телесериал, который продюсирует сам автор, Нил Гейман, с самого начала оказался проблемным. Сначала он долго находился в разработке и менял телевещателя, затем постоянные творческие противоречия между продюсерами и сценаристами повлекли за собой задержки в производстве и даже конфликты с актёрами, многие из которых покинули шоу. До третьего сезона добрались не все, но исполнитель главной роли — Тени — Рики Уиттли вроде удержался.

«Ванда/Вижн» / «WandaVision»

Испанская историческая телеэпопея

Где/когда: Disney + — с 15 января 2021 года

В середине января VOD-платформа Disney+ явит миру долгожданный комикс-сериал «Ванда/Вижн» из многоуровневой киновселенной Marvel. Сюжет прост, если вы знакомы с этими персонажами либо по самим оригинальным комиксам, либо по многочисленным экранизациям в виде блокбастеров Marvel.

Ванда и Вижн — молодожёны, живущие в идиллическом городке Вествью. Поначалу жизнь героев кажется им идеальной, но постепенно они понимают, что это не так. Персональный сериал про Ванду и Вижна стал самым дорогим по бюджету из всех телепроектов стрим-сервиса Disney+ и даже может посостязаться с полнометражными фильмами из одноимённой киновселенной. Однако здесь мы не увидим привычного комикс-блокбастера, ибо «Ванда/Вижн» вдохновлены классическими ситкомами ХХ века, поэтому первую серию снимали перед живой аудиторией. Все, кто присутствовал на площадке, подписывали документы о неразглашении. Для максимальной аутентичности съёмочная группа носила одежду в стиле 1950-х, а операторы использовали старые линзы, чтобы визуальный ряд сериала напоминал старое телевидение.

Правда, это касается только пилотной серии: смысл сериала ещё и в том, что каждая серия посвящена технологиям производства ситкома в разные десятилетия прошлого века. Например, одна из следующих серий будет снята в стиле мокьюментари, заполонившем телеэкраны в начале «нулевых», когда телехитом стал прорывной «Офис». Чисто технически события 6-серийного шоу развернутся после финала четвёртых «Мстителей». Ну а в главных ролях, естественно, Элизабет Олсен и Пол Беттани, куда ж без них!

«Уокер» / «Walker»

Ребут классического телесериала с Чаком Норрисом

Где/когда: The CW — с 21 января 2021 года

21 января станет знаменательно датой для мирового ТВ: оно обретёт нового техасского рейнджера! Совсем недавно поклонники оплакивали финал долгоиграющего мистического хоррора «Сверхъестественное», на котором выросло целое поколение. Однако телеканал The CW не бросил одного из главных актёров и предложил ему новый проект. Итак, встречайте: Джаред Падалеки возвращается на телеэкраны в ребуте классического американского телесериала про Уокера, техасского рейнджера.

На российском ТВ сериал выходил под названием «Крутой Уокер: Правосудие по-техасски», ну а главную роль в проекте бессменно исполнял Чак Норрис. Оригинальный телесериал давно стал классикой американского ТВ 90-х, ибо просуществовал он в эфире телеканала CBS с 1993 по 2001 год, а в 2005-м даже сняли телефильм. И вот спустя 15 лет герой возвращается!

Уокер — офицер полиции, два года работавший под прикрытием. Вместе с двумя детьми он возвращается в родной Остин, штат Техас, где понимает, что его работа не окончена. При поддержке нового напарника, единственной женщины-рейнджера, он начинает борьбу с преступностью. Супруга актёра Джареда Падалеки в реальной жизни — Женевьев Падалеки — исполнит роль и экранной жены бесстрашного рейнджера (правда, во флешбэках). Из «Сверхъестественного» будет и ещё один актёр — Митч Пиледжи, которого мы ещё помним по «Секретным материалам». Также в сериале снялись Линдси Морган, Коби Белл, Молли Хэйгэн и Кигэн Аллен.

«Топи»

Мистическая утопия по сценарию Дмитрия Глуховского

Где/когда: «КиноПоиск HD» — с 28 января 2021 года

Ещё одна ожидаемая отечественная новинка — сериал «Топи». Это мистическая утопия по сценарию Дмитрия Глуховского, писателя, подарившего нам книжную постапокалиптическую серию про «Метро», а также нашумевший реалистический роман «Текст».

По сюжету нового сериала, пять молодых москвичей едут в чудотворный монастырь под деревней Топи, надеясь найти там помощь и ответы на свои вопросы. У каждого своя драма: несчастная любовь, потеря близкого человека, неизлечимая болезнь. Однако поездка оборачивается погружением в зловещую хтонь русской глуши. Законы современного мира в полузаброшенной деревне не работают: увязнуть в Топях легко, а выбраться почти невозможно. Есть только один способ спастись — лицом к лицу встретиться со своими главными страхами.

Главные роли в сериале исполнили Иван Янковский, Катерина Шпица, Софья Володчинская, Анастасия Крылова и Тихон Жизневский, популярный актёр петербургской Александринки, которого мы скоро увидим в первом российском комикс-блокбастере «Майор Гром». Снял сериал «Топи» Владимир Мирзоев.

Фото: скриншот трейлера / YouTube

«Полёт»

Российская почти что версия американского сериала «Lost»

Где/когда: ТНТ — с января 2021 года

Михаил Ефремов хоть и проводит свободное время в местах, не столь отдалённых, в Белгородской области, но насниматься в новых фильмах и телесериалах успел. И вот первая ласточка — свежий телесериал на ТНТ: психологическая драма «Полёт» от Петра Тодоровского-младшего. Шоу рассказывает о пассажирах, которые перепутали аэропорты и опоздали на рейс. Позднее они понимают, что их самолёт разбился. Пережитый стресс заставляет героев задуматься о жизни и переосмыслить её.

По словам Тодоровского, это история о демонах, которые живут внутри нас. В основных ролях: Михаил и Никита Ефремовы, Оксана Акиньшина, Тимофей Трибунцев, Александр Робак и другие.

Кстати, «Полёт» стал главным триумфатором международного фестиваля сериалов Serial Killer в конце сентября 2020 года. Смотр лучших проектов из стран Центральной и Восточной Европы проводится в чешском городе Брно с 2018 года. Его цель — открыть мировой аудитории потенциал проектов из Центральной и Восточной Европы, которые за последние годы всё активнее заявляют о себе на западных рынках и становятся хитами Netflix, Amazon, HBO и др. Также телесериал Петра Тодоровского-младшего стал единственным российским участником международного фестиваля Serienсamp Festival в Германии и вошёл в программу международной онлайн-конференции Content London в Великобритании.

Андрей Смирнов, специально для «Фонтанки.ру»

Фото: скриншот с сайта YouTube
Фото: скриншот трейлера / YouTube

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Комментарии (4)

hal9000
Чёт непонятно..а зачем вообще нужен телевизор если все новинки выходят на разных сервисах и прочих платформах которые надо искать..а почему им сразу не выходить на ТВ?непонятна подобная политика каналов..по большому счету они крутят только старье ..
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