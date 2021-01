«Доктор Кто: Революция Далеков» / «Doctor Who: Revolution of the Daleks»



Спецэпизод британского сай-фая про Далеков



Где/когда: BBC One — 1 января 2021 года



Бесконечный британский сай-фай «Доктор Кто» благополучно пережил и пандемию 2020 года. Напомним, что с конца 2017-го преданные фанаты самого продолжительного научно-фантастического сериала в мире следят за приключениями пятнадцатой реинкарнации Доктора Кто, представителя внеземной расы. Официальное его имя сейчас — Тринадцатый доктор, и впервые в истории сериала им стала женщина. 12-й сезон «Доктора Кто» закончился ещё в марте 2020-го, и фанаты признали его лучшим в новейшей истории шоу.