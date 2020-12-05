Учёные запатентовали робота для взятия анализов на коронавирус

Как сообщает 5 декабря РИА Новости , работы вели директор Института конструкторско-технологической информатики РАН Сергей Шептунов, академик РАН Дмитрий Пушкарь, главный инженер ООО «Ассистирующие хирургические технологии» Рахим Нахушев и их коллеги. Робот решает принципиальную задачу — ликвидирует контакт между пациентом и лаборантом. Лаборант находится в «чистой» зоне, без специального облачения, и сквозь стеклянную перегородку управляет устройством с помощью джойстика, открытый рот пациента он видит в мониторе.

Российские учёные запатентовали робота для бесконтактного забора анализов на COVID-19 и готовы в ближайшие три — четыре месяца намерены отправить изобретение на медицинские испытания.

«Тем самым мы полностью изолируем «чистую» зону от возможного контакта с пациентом… Лаборант берет в нужном месте мазок, после этого сваб [палочка дл анализов] запаковывается в пробирку, не заходя в «чистую» зону, и пробирка идет уже на анализы», — пояснил Шептунов.

По его словам, макет был создан и продемонстрирован медикам ещё весной, но тогда «им было не до этого». Мы долго не подавали патент, пытались понять, куда с ним фокусироваться, но потом все-таки решили, и сейчас патент получен, но мы пока его никому не предлагали, оцениваем ситуацию и ждем заинтересованных партнеров», — рассказал Шептунов.

По мере накопления опыта использования робота его можно будет запустить в автоматическом режиме на базе искусственного интеллекта, и тогда можно обойтись без лаборанта.

По словам Шептунова, робот очень мобильный, его можно использовать на открытом воздухе, в аэропорту, в передвижном автомобиле, например привезти в маленький город и за день протестировать всё население.