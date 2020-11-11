Лососевое подорожание. Россияне могут остаться без рыбы и икры к Новому году из-за «галопирующих наценок»

Вылов лососевых рыб в 2020 году снизился на 25% по сравнению с прошлым годом. При этом, как сообщает Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ) 11 ноября, наценка на такую продукцию составила от 40% до 50% от розничной цены.

На заседании межведомственного совета по организации проведения путины глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев заявил, что ведомство разберется в причинах роста цен и отрегулирует ценообразование – поработает с Минпромторгом РФ, Федеральной антимонопольной службой и обратится в прокуратуру.

«Нужно сделать соответствующее обращение в ФАС, провести доскональное исследование, как формируется цена для такого социального вида рыбы как лосось», – подчеркнул глава Росрыболовства Илья Шестаков По данным ВАРПЭ, розничная наценка на горбушу в 2020 году составила 150 рублей, на кету – 300 рублей, а на нерку – 400 рублей. При этом больше всего подорожала икра – на нее наценка выросла до 35% от первоначальной цены. Однако, как подчеркнул президент ассоциации Герман Зверев, «катастрофического снижения» объема поставок икры не происходило. Он также обратил внимание на то, что с учетом переводного коэффициента веса улова в вес произведенной продукции в Россию было поставлено около 190 тыс. тонн мороженой рыбы – на 10% ниже, чем в 2019 года. «В этой связи очень странным выглядят галопирующие розничные наценки на лосось», – заметил эксперт. По оценкам Дмитрия Патрушева, самое главное сейчас – добиться бесперебойной работы транспорта для обеспечения поставок рыбы из Дальнего Востока в центральные регионы России. «Правильно организованная логистика позволит, в том числе, минимизировать цены в магазинах на нашу продукцию», – добавил глава Минсельхоза.