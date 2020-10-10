Активиста «Весны» в Петербурге полицейские вытащили из такси. Причиной могло стать «чаепитие» в честь Путина
Активиста оппозиционного движения «Весна» в Петербурге задержали полицейские поздно вечером 9 октября. Об этом он сам написал в своем Twitter.
«Меня вытащили менты из такси и повезут в 78 отдел полиции», — пишет Литвин. В комментариях он уточняет, что причиной для задержания могла стать недавняя акция «Весны».
Сижу в просторном салоне с шестью креслами в гордом одиночестве! pic.twitter.com/RB2y6Wi8Q0— Запасной Богдан (@godgave1994) October 9, 2020
Активисты 6 октября провели «чаепитие» в честь дня рождения президента России Владимира Путина у дома, где глава государства провел детство, — на Басковом переулке, 12. «Гости», отведав угощение, изобразили падение без чувств. Ранее за это уже задержали активиста «Весны» Никиту Левкина. В итоге его отпустили из полиции с двумя протоколами — за нарушение коронавирусных правил и самовольное занятие земельного участка.