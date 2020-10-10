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10.10.2020 00:06
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Активиста «Весны» в Петербурге полицейские вытащили из такси. Причиной могло стать «чаепитие» в честь Путина

Активиста оппозиционного движения «Весна» в Петербурге задержали полицейские поздно вечером 9 октября. Об этом он сам написал в своем Twitter.

«Меня вытащили менты из такси и повезут в 78 отдел полиции», — пишет Литвин. В комментариях он уточняет, что причиной для задержания могла стать недавняя акция «Весны».

Активисты 6 октября провели «чаепитие» в честь дня рождения президента России Владимира Путина у дома, где глава государства провел детство, — на Басковом переулке, 12. «Гости», отведав угощение, изобразили падение без чувств. Ранее за это уже задержали активиста «Весны» Никиту Левкина. В итоге его отпустили из полиции с двумя протоколами — за нарушение коронавирусных правил и самовольное занятие земельного участка.

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Комментарии (2)

Дмитрий Р.
Враги нас окружили. Как хорошо, что полиция и росгвардия нас защитит! Слава Путину!!! Слава!!!
Djnyana
Наверное, так и должно выглядеть.. терминальное состояние организма, предшествующее наступлению смерти, которое связано с активизацией компенсаторных механизмов, направленных на борьбу с угасанием жизненных сил организма. Власть - умирает! Хочется верить, что Источник Власти, жив ещё и теплится что-то в нём..)
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