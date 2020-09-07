Уволенные без зарплат и выходных пособий сотрудники многомиллиардного культурного проекта Путина просят президента разобраться в ситуации

Более ста сотрудников фонда «Национальное культурное наследие», инициированного Путиным, были уволены во время пандемии. Попавшие под сокращение сотрудники просят помощи напрямую у президента. Об этом 7 сентября пишет Meduza. Фонд был организован для строительства культурно-образовательных комплексов в Калининграде, Владивостоке, Кемерово и Севастополе. Предполагалось, что там расположатся филиалы главных российских музеев и театров: Большого театра, Эрмитажа, Мариинского театра и Третьяковской галереи.

По данным издания, в июне 2020 года из фонда «в считанные дни» были уволены 128 человек. Ни зарплат, ни выходного пособия они не получили. В общей сложности подано более 80 исков в суды, отправлены официальные обращения на имя президента, премьер-министра, в прокуратуру, к членам правительства и в трудовую инспекцию, но безрезультатно. Еще одну попытку достучаться до властей работники предприняли, записав видеообращение к Владимиру Путину.