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07.09.2020 20:17
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Уволенные без зарплат и выходных пособий сотрудники многомиллиардного культурного проекта Путина просят президента разобраться в ситуации

Более ста сотрудников фонда «Национальное культурное наследие», инициированного Путиным, были уволены во время пандемии. Попавшие под сокращение сотрудники просят помощи напрямую у президента. Об этом 7 сентября пишет Meduza.

Фонд был организован для строительства культурно-образовательных комплексов в Калининграде, Владивостоке, Кемерово и Севастополе. Предполагалось, что там расположатся филиалы главных российских музеев и театров: Большого театра, Эрмитажа, Мариинского театра и Третьяковской галереи.

По данным издания, в июне 2020 года из фонда «в считанные дни» были уволены 128 человек. Ни зарплат, ни выходного пособия они не получили. В общей сложности подано более 80 исков в суды, отправлены официальные обращения на имя президента, премьер-министра, в прокуратуру, к членам правительства и в трудовую инспекцию, но безрезультатно. Еще одну попытку достучаться до властей работники предприняли, записав видеообращение к Владимиру Путину.

«Большинство из нас, чтобы принять участие в такой значимой для страны стройке, поменяли место работы, переехали с семьями в города за тысячи километров от дома. <…> Перед нами в одночасье встали вопросы: как нам смотреть в глаза своим семьям, чем выплачивать долги, кредиты, оплатить дорогу домой», — говорят бывшие сотрудники фонда.

«Вы единственный человек в стране, кто может нас услышать», — подчёркивают они.

Стоимость проекта по созданию культурно-образовательных комплексов составляет 120 миллиардов рублей. По распоряжению Путина он финансируется на средства закрытой российской государственной компании — холдинга «Роснефтегаз».

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Комментарии (9)

мухомор
Прожэект нафиг не нужен был тогда, а тем более сейчас.
SlawaPiter
Кормовая база сузилась до неприличия, а ведь содержание Сирии, Чечни, Крыма, ихтамнетов, пропагандонов и прочим блюстителям режима требует наших с вами денег из наших карманов !!! Не Сечины же с Ротенбергами и Тимченками будут финансировать причуды Кремля...
vvs_5e4d10c7ecee4
Денег нет, держитесь. Здоровья вам и хорошего настроения.
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